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Уряд передав «Спецтехноекспорт» під управління Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд передав «Спецтехноекспорт» під управління Міноборони
Міністерство оборони ініціювало проведення аудиту діяльності «Спецтехноекспорту»
фото з відкритих джерел

Рішення було ухвалено після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту

Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» до сфери управління Міністерства оборони. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборонного відомства.

«У зв’язку з виявленими проблемами з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями, Міністерство оборони ініціювало проведення аудиту діяльності «Спецтехноекспорту», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба Міноборони, рішення було ухвалено після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту, включно з обмеженим доступом до документів та системи обліку.

«Серед основних проблем – ненадання доступу до оригіналів документів, затримки з наданням інформації та неповні відповіді на запити, що ускладнює проведення повного аудиту. Це перша спроба перевірки діяльності «Спецтехноекспорту» з боку Міноборони за останні два роки, з моменту переходу підприємства у 2022 році від «Укроборонпрому» до сфери Головного управління розвідки Міноборони», – зазначає Міноборони.

Оборонне відомство наголошує, що наразі аудит триває, і остаточну оцінку діяльності компанії можна буде надати після його завершення.

В межах подальших реформ Міністерства оборони планується ліквідація компаній-спецімпортерів з перенесенням їх функцій до Агенції оборонних закупівель, аби уникнути дублювання функцій і підвищити ефективність оборонних процесів.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони. Йдеться Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигиру та Людмилу Дараган.

Також міністр розповів про реформування системи оборонних закупівель.

«Спецтехноекспорт» (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО», – зазначив очільник Міноборони.

До слова, згодом Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони. 

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Теги: Міноборони ГУР

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