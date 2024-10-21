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Закупівля неякісного одягу для ЗСУ. Справа Гринкевичів пішла до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Закупівля неякісного одягу для ЗСУ. Справа Гринкевичів пішла до суду
Учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою
фото з відкритих джерел

Завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди

До суду передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад ₴1 мільярд. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ. 

Йдеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича, його сина, двох директорів та представника підприємств. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Крім того, чотирьом підозрюваним - бізнесмену, його сину та двом директорам підприємств інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що львівський бізнесмен створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Учасники цієї організації уклали договори із Міністерством оборони України на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України.

Згідно проведених експертиз, внаслідок поставки неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоду на суму понад 1 млрд грн.

Учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Наразі підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. Матеріали кримінального провадження стосовно ще одного – шостого учасника злочинної організації виділено у зв’язку із оголошенням підозрюваного в розшук

Нагадаємо, у липні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж львівського бізнесмена – власника підприємств, який за пів мільйона доларів США намагався підкупити керівництво ДБР, за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

У січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

Судові засідання з розгляду апеляцій на міри запобіжних заходів Гринкевичам вже кілька разів відтерміновувалися. Востаннє – через хворобу судді.

Крім того, за даними ЗМІ, у «справі Гринкевичів» немає жодного фігуранта серед представників Міноборони. 

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Теги: шахрайство корупція в Україні Міноборони прокурор розслідування розшук бізнесмен

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