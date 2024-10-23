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Зґвалтування 14-річної на Закарпатті: Міноборони перевірить діяльність Обухівського ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зґвалтування 14-річної на Закарпатті: Міноборони перевірить діяльність Обухівського ТЦК
За словами Умєрова, у разі виявлення ознак вчинення ТЦК кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР
фото з відкритих джерел

Головна інспекція Міноборони перевірить діяльність Обухівського ТЦК на тлі інформації, що орган військового управління допомагає обвинуваченим втекти від правосуддя

Двом обвинуваченим у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

«Попри їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення», – пояснив глава Міноборони.
 
За словами Умєрова, для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи оборонне відомство направить Головну інспекцію Міноборони для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП.

«У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР», – додав він.

Зауважимо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Учні 10 класу ввечері прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців, адже до цього була з ними у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та спідню білизну. 

Весь процес сексуального насилля один з обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області. Коли справа викликала загальноукраїнський резонанс, за неї взялися адвокати, які висловили готовність представляти інтереси дівчинки в суді й подали апеляційну скаргу на вирок суду. 

Нагадаємо, 16 березня цього року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Їм призначено покарання – п'ять років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки й покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн. 

Троє неповнолітніх із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання. У суді прокурор заявив про існування ризиків переховування обвинувачених від слідства, оскільки наразі справа перебуває на розгляді апеляційного суду.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, виявили спроби затягнення судового процесу.

Як повідомлялося раніше, справа про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома неповнолітніми хлопцями з села Верхні Ворота рухається до завершення. Однак згодом адвокати повідомили, що двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію.

Юристи наголосили, що Обухівський районний територіальний центр комплектування ймовірно допомагає обвинуваченим у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті втекти від правосуддя через мобілізацію.

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Теги: Міноборони Рустем Умєров мобілізація суд зґвалтування

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Кримінал

Зґвалтування 14-річної на Закарпатті: Міноборони перевірить діяльність Обухівського ТЦК
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