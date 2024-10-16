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Поставляли військовим зіпсовану їжу? Держоператор тилу розірвав угоду з постачальником

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Поставляли військовим зіпсовану їжу? Держоператор тилу розірвав угоду з постачальником
З 28 жовтня військовослужбовців у Донецькій області забезпечуватимуть постачальники з сусідніх областей
фото: Міноборони (ілюстративне)

Держоператор тилу: Постачальник здійснював відвантаження продукції з недійсними якісними документами

Державний оператор тилу оголосив про припинення роботи з постачальником «Трейд Граніт Інвест» у Донецькій області та заборонив брати участь у тендерах протягом року. Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, причина – використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.

«За результатами детального вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами. Це ставить під сумнів в тому числі і якість самої продукції. Зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 28 жовтня військовослужбовців у Донецькій області забезпечуватимуть постачальники з сусідніх областей. У разі потреби буде залучений інший постачальник через механізм рамкової угоди.

Журналістка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко прокоментувала новину від Державного оператора тилу та зауважила, що цій події передувало більше чинників.

«Цьому передували: історія з недовозом харчів; гниле мʼясо під Покровськом; тушонка, яка не відповідала ДСТУ. Крім того, саме «Трейд граніт» оскаржив в суді зміну кваліфікаційних критеріїв постачальників харчування ЗСУ. Так щоб ні складів не просили, ні журналу дератизації. Саме через це провалились торги на Прозорро на другий квартал. Завдяки злагодженій грі всіх старих постачальників армія в результаті ледь не лишилась без їжі», – написала Ніколаєнко.

Членкиня Громадської антикорупційної ради додала, що внесення компанії до чорного списку може бути безрезультатним. «Завтра буде не «Трейд граніт», а «Трейд актівіті». Чи щось таке», – зазначила вона, натякаючи, що компанія може просто зробити ребрендинг і повернутися на ринок.

За словами Ніколаєнко, потрібні інші кваліфікаційні критерії, які би гарантували не відсутність певного постачальника, а що «у військового буде свіжий буряк і тушонка з мʼяса».

Нагадаємо, українські військові на передовій скаржаться на неякісне харчування. Зокрема, повідомляється про випадки, коли бійцям передають зіпсоване сире м'ясо. Про це заявила Тетяна Ніколаєнко. 

За її словами, у липні Державний оператор тилу оголосив новий тендер на постачання продуктів харчування для військових частин у Донецькій області на друге півріччя 2024 року після того, як компанія «Гранпрі» не змогла виконати вимоги.

«На її місце прийшла компанія з орбіти Адамовського-Якубовського «Трейд граніт». Ця компанія відома у вузьких колах обмежених людей з Міноборони, як та, що чи не найчастіше судиться з міністерством, яка оскаржила перші процедури закупівель від ДОТ в харчуванні. Цікаво, що перед цим Міноборони звинуватило цю компанію в масовому недовезенні продуктів та постачанні товарів поганої якості. В компанії забрали постачання, перекинули на іншого конрактера Міноборони. Але коли скінчились гроші, знову повернули «Трейд граніт», – описала сиутацію журналістка.

Членкиня антикорупційної ради проінформувала, що Міноборони вже анонсувало створення «чорних списків компаній», які зірвали постачання. Але, на думку Ніколаєнко, цей механізм може виявитись недієвим.

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Теги: буряк харчування партії ринок армія Міноборони історія

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