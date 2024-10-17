«Дія» запустила рекрутинг до Армії дронів

Як зазначив Федоров, рекрутинг у «Дії» нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями

Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала

У застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров, після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Як працює вступ до Армії дронів

Федоров розповів, що рекрутинг у «Дії» нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями: у застосунку за фільтрами можна обирати бажану бригаду або підрозділ, далі потрібно надіслати одну чи декілька заяв. Після відправлення заяви рекрутер повинен запросити людину на співбесіду, за результатами якої підписується контракт.

«Мотивовані бійці повинні стати основою війська, в межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифіковувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у «Дії» – логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні», – написав Федоров.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників у застосунку «Дія». Щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до територіального центру комплектування та проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тис. громадян. Протягом минулого тижня – 804 особи. Зазначається, що з усіх 20 954 звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БпЛА.