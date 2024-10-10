Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади у ЗСУ та Нацгвардії

Як пояснив народний депутат Єгор Чернєв, необхідність удосконалення законодавства виникла через ситуацію на лінії фронту

Парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

«Це дасть можливість іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу на посадах як рядового, сержантського і старшинського, так і офіцерського складу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України», – розповів він.

Крім того, законопроєкт:

передбачає створення Центру рекрутингу іноземців;

проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства;

врегульовує питання в’їзду-виїзду іноземців в\з України;

дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу у розвідоргані Міноборони.

Як пояснив народний депутат, необхідність удосконалення законодавства виникла через ситуацію на лінії фронту, яка потребує збільшення мобілізаційних ресурсів, та через складну ситуаціяю з офіцерським кадровим складом.

Нагадаємо, у вересні уряд схвалив законопроєкт, який пропонує дозволити іноземцям та особам без громадянства обіймати офіцерські посади в Силах оборони. За його словами, Кабмін схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України». Він пропонує визначити можливість комплектування посад офіцерського складу у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії іноземцями та особами без громадянства.

Також пропонують внести зміни до Закону України «Про розвідку», щоб на військову службу до розвідувального органу Міноборони могли вступати іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду.