Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади у ЗСУ та Нацгвардії

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади у ЗСУ та Нацгвардії
фото: АР

Як пояснив народний депутат Єгор Чернєв, необхідність удосконалення законодавства виникла через ситуацію на лінії фронту

Парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

«Це дасть можливість іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу на посадах як рядового, сержантського і старшинського, так і офіцерського складу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України», – розповів він.

Крім того, законопроєкт:

  • передбачає створення Центру рекрутингу іноземців;
  • проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства;
  • врегульовує питання в’їзду-виїзду іноземців в\з України;
  • дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу у розвідоргані Міноборони.

Як пояснив народний депутат, необхідність удосконалення законодавства виникла через ситуацію на лінії фронту, яка потребує збільшення мобілізаційних ресурсів, та через складну ситуаціяю з офіцерським кадровим складом.

Нагадаємо, у вересні уряд схвалив законопроєкт, який пропонує дозволити іноземцям та особам без громадянства обіймати офіцерські посади в Силах оборони. За його словами, Кабмін схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України». Він пропонує визначити можливість комплектування посад офіцерського складу у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії іноземцями та особами без громадянства.

Також пропонують внести зміни до Закону України «Про розвідку», щоб на військову службу до розвідувального органу Міноборони могли вступати іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду.

Читайте також:

Теги: депутат Міноборони Єгор Чернєв законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW про ситуацію на фронті
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
Сьогодні, 05:45
РФ сама собі нашкодила, заблокувавши «Діскорд»
Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
Вчора, 23:39
Міністерство оборони планує шити форму із нових матеріалів
Міноборони шукає нові тканини для уніформи та палаток ЗСУ
Вчора, 04:45
Дрон знищив дорогий російський ЗРК
Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів
6 жовтня, 15:50
Конфісковані домени використовувалися хакерами, які належать до Callisto Group
США заблокували десятки інтернет-ресурсів, пов’язаний із російською розвідкою
4 жовтня, 14:10
У США стартувало дострокове голосування
У США стартувало дострокове голосування
21 вересня, 07:35
Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови у 2015 та 2020 роках
Мер Житомира достроково склав повноваження
19 вересня, 19:33
Мітинг під Верховною Радою за прийняття законів про дерусифікацію до повномасштабного вторгнення
Рада ухвалила постанову про дерусифікацію назв населених пунктів, однак є нюанс
19 вересня, 12:35
Наталія Алюшина пояснила, чому стався кадровий голод у держслужбі
Кадровий голод у держслужбі. Названо кількість вакансій
13 вересня, 12:02

Політика

Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів
Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів
Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади у ЗСУ та Нацгвардії
Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади у ЗСУ та Нацгвардії
Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі
Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі
Рада прийняла закон про підвищення податків: військовий збір із зарплат буде 5%
Рада прийняла закон про підвищення податків: військовий збір із зарплат буде 5%
Рада ухвалила закон про підвищення податків
Рада ухвалила закон про підвищення податків
Філатов після смерті ексзаступника заявив про тиск на міську раду
Філатов після смерті ексзаступника заявив про тиск на міську раду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
29K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
9288
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6875
Ураган «Мілтон» у прямому етері. Трансляція зі штату Флорида
5943
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua