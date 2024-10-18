У застосунку «Резерв+» запрацював сервіс рекрутингу

Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще

Сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони

У застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис.

«Резерв+» стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного. Яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

«На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом «зі своїми знаннями – на своєму місці» індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще», – додала заступниця міністра.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалювати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тис. громадян. Протягом минулого тижня – 804 особи. Зазначається, що з усіх 20 954 звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БпЛА.