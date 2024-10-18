Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У застосунку «Резерв+» запрацював сервіс рекрутингу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У застосунку «Резерв+» запрацював сервіс рекрутингу
Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони

У застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис.

«Резерв+» стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного. Яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

«На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом «зі своїми знаннями – на своєму місці» індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще», – додала заступниця міністра.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалювати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тис. громадян. Протягом минулого тижня – 804 особи. Зазначається, що з усіх 20 954 звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БпЛА.

Читайте також:

Теги: застосунок добровольці Міноборони мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Метінвест» Ахметова заплатив до бюджету України майже 50 мільярдів гривень податків від початку війни
Майже 50 мільярдів гривень у бюджет від початку війни: «Метінвест» Ахметова ввійшов у топ платників податків
Вчора, 11:16
Актор Володимир Кравчук розповів про мобілізованих артистів
Зірковий актор Театру на Лівому березі пояснив, як мобілізовані артисти встигають щовечора виходити на сцену
15 жовтня, 14:30
Курс БЗВП практично не передбачає ідеологічної мотивації бійців
Базова військова підготовка і криза ідеології
10 жовтня, 14:12
Застосунок ще перебуває на бета-тестуванні
«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок: як зміниться функціонал
9 жовтня, 08:22
Фото: скриншот «Медіазона»
Загинув російський активіст Ільдар Дадін, який воював на боці України
6 жовтня, 10:13
Зміни передбачені постановою від 1 жовтня 2024 р. № 1134
Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
4 жовтня, 14:13
6 травня жінка опублікувала щонайменше три дописи про дислокацію співробітників військкомату
У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн: публікувала дані про пересування ТЦК
3 жовтня, 21:46
За словами бойової медикині, армія має змінюватися під потреби жінок, тому що це необхідно країні
Співачка та бойова медикиня пояснила, чому війську потрібні жінки
29 вересня, 20:15
Оператор дрона завдяки ШІ ухвалює рішення швидше й ефективніше
Штучний інтелект допомагає знаходити та знищувати російську техніку: деталі від Міноборони
23 вересня, 18:55

Телеком

У застосунку «Резерв+» запрацював сервіс рекрутингу
У застосунку «Резерв+» запрацював сервіс рекрутингу
«Дія» запустила рекрутинг до Армії дронів
«Дія» запустила рекрутинг до Армії дронів
У застосунку Monobank з'явилась нова функція
У застосунку Monobank з'явилась нова функція
У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників
У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників
У «Дії» запрацювала нова функція
У «Дії» запрацювала нова функція
Meta видалила деякі акаунти напередодні президентських виборів у Молдові
Meta видалила деякі акаунти напередодні президентських виборів у Молдові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
33K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
22K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
12K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua