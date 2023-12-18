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Повісткам у «Дії» бути? Федоров зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повісткам у «Дії» бути? Федоров зробив заяву
фото ілюстративне

Україна готується посилити мобілізацію

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров знову запевнив, що українцям не надсилатимуть повістки через додаток «Дія». Він сказав про це в інтерв'ю «24 каналу».

Федорова запитали, чи є остаточним рішення не розсилати повістки через додаток «Дія», чи згодом його буде переглянуто.

«Повісток в «Дії» не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в «Дії» не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному», – відповів міністр.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроектом про мобілізацію, рекрутинг, проходження служби. Також розглядають і мобілізацію для жінок.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: мобілізація Михайло Федоров повістка

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