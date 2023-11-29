Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК

До 1 грудня списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК СП мають також подавати усі роботодавці, виконавчі, державні органи, органи місцевого самоврядування

До 1 грудня школи, університети та інші заклади мають звітувати перед ТЦК

До 1 грудня усі заклади освіти щороку мають передавати списки своїх здобувачів освіти – юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників), до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Таке правило військового обліку затверджене постановою Кабінету міністрів №1487. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua

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Як зазначається, до 1 грудня школи, університети та інші заклади мають звітувати перед ТЦК.

«Заклад освіти, в якому обліковуються юнаки яким у рік приписки виповнюється 17 років та підлягають взяттю на військовий облік, подає до ТЦК СП список таких громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць», – пояснила Марина Бекало.

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Допризовники – це особи, які підлягають приписці до призовних дільниць. Хлопців у віці від 16 років у рік досягнення ними 17 років беруть на облік призовників в ТЦК СП та видають їм посвідчення про приписку до призовної дільниці (приписне). Це військово-обліковий документ.

Раніше повідомлялося, що Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку.