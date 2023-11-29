Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
До 1 грудня школи, університети та інші заклади мають звітувати перед ТЦК
До 1 грудня усі заклади освіти щороку мають передавати списки своїх здобувачів освіти – юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників), до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Таке правило військового обліку затверджене постановою Кабінету міністрів №1487. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua
Як зазначається, до 1 грудня школи, університети та інші заклади мають звітувати перед ТЦК.
«Заклад освіти, в якому обліковуються юнаки яким у рік приписки виповнюється 17 років та підлягають взяттю на військовий облік, подає до ТЦК СП список таких громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць», – пояснила Марина Бекало.
Раніше повідомлялося, що Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку.
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