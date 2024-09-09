Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ

За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники

Основні зміни у забезпеченні ЗСУ харчуванням стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості

На початку 2025 року Державний оператор тилу (ДОТ) працюватиме одночасно за «старою» і новою моделями постачання. Про це йшлося на заході, який ДОТ разом з міністерством аграрної політики провели стосовно продовольчого забезпечення Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство аграрної політики на своєму сайті.

У своєму виступі перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві українських Сил оборони.

За його словами, в Стратегії продовольчої безпеки, яка була нещодавно прийнята урядом, закладена можливість забезпечення українською продукцією Сил оборони, в тому числі, під час воєнного стану. Він також наголосив на тому, що продукція для ЗСУ повинна відповідати високим стандартам якості.

Як зазначають спеціалісти Державного оператору тилу, з лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель.

«Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Географія пілотної моделі: Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська та Кіровоградська області. А це 60 млн комплектів харчування для військових.

Основні зміни у забезпеченні ЗСУ харчуванням стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості.

Постачальник отримуватиме компенсацію вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг. Буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу.

За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники. За рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників. ДОТ своєю чергою може заблокувати їх за невідповідність якості та за порушення норм доброчесності. Уся продукція буде проходити через розподільчий центр і лише потім відправлятися на військові частини. Це додатковий етап контролю якості, до якого будуть долучені фахівці ДОТ.

Також ДОТ застосовуватиме «чорний список» до постачальників та виробників – це новий інструмент недопущення в у майбутньому участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб’єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов’язань.

Як відомо, Українські військові на передовій скаржаться на неякісне харчування. Зокрема, повідомляється про випадки, коли бійцям передають зіпсоване сире м'ясо.

Нагадаємо, у березні Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн, повідомляє пресслужба ДОТ.

Згодом міністерство оборони України змінило правила годування військових – з каталогу прибрали деякі продукти, але водночас меню суттєво доповнили.

Також міністерство оборони України оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Відтепер асортимент розширять, щоб врахувати релігійні, медичні та етичні потреби військових.