Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ
За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники
фото з відкритих джерел

Основні зміни у забезпеченні ЗСУ харчуванням стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості

На початку 2025 року Державний оператор тилу (ДОТ) працюватиме одночасно за «старою» і новою моделями постачання. Про це йшлося на заході, який ДОТ разом з міністерством аграрної політики провели стосовно продовольчого забезпечення Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство аграрної політики на своєму сайті.

У своєму виступі перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві українських Сил оборони.

За його словами, в Стратегії продовольчої безпеки, яка була нещодавно прийнята урядом, закладена можливість забезпечення українською продукцією  Сил оборони, в тому числі, під час воєнного стану. Він також наголосив на тому, що продукція для ЗСУ повинна відповідати високим стандартам якості.

Як зазначають спеціалісти Державного оператору тилу, з лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель.

«Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ фото 1
фото: dotua.org

Географія пілотної моделі: Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська та Кіровоградська області. А це 60 млн комплектів харчування для військових. 

Основні зміни у забезпеченні ЗСУ харчуванням стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості.

Постачальник отримуватиме компенсацію вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг. Буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу.

За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники. За рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників. ДОТ своєю чергою може заблокувати їх за невідповідність якості та за порушення норм доброчесності. Уся продукція буде проходити через розподільчий центр і лише потім відправлятися на військові частини. Це додатковий етап контролю якості, до якого будуть долучені фахівці ДОТ.

Також ДОТ застосовуватиме «чорний список» до постачальників та виробників – це новий інструмент недопущення в у майбутньому участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб’єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов’язань.

Як відомо, Українські військові на передовій скаржаться на неякісне харчування. Зокрема, повідомляється про випадки, коли бійцям передають зіпсоване сире м'ясо.

Нагадаємо, у березні Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн, повідомляє пресслужба ДОТ.

Згодом міністерство оборони України змінило правила годування військових – з каталогу прибрали деякі продукти, але водночас меню суттєво доповнили.

Також міністерство оборони України оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Відтепер асортимент розширять, щоб врахувати релігійні, медичні та етичні потреби військових. 

Читайте також:

Теги: військові модель транспорт послуги харчування Тарас Висоцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наскільки ще у РФ вистачить ресурсів?
Як путінський режим утримує економіку і до чого це веде?
12 серпня, 14:33
Українські військові продовжують наступ на Курську область
«Я відчув себе тигром». Світові ЗМІ про українців, що штурмують Курську область Тема тижня
13 серпня, 18:36
Жовтим кольором на карті позначено російські території, які контролює Україна
Українська військова комендатура на Курщині. Права, обов’язки і наслідки тема №1
18 серпня, 06:30
Невшательське озеро, незважаючи на свою красу, забруднене боєприпасами
Швейцарія хоче взятись за масштабне очищення озер від боєприпасів
20 серпня, 17:46
Криптовенчурні інвестори хвилюються за долю Tonkoin
Затримання Дурова стало «чорним лебедем» для криптовалют у США – Bloomberg
29 серпня, 13:48
Журналісти заскочили Павла Дуровв та Юлію Вавілову на прогулянці
Дуров уперше після затримання «засвітився» у Парижі
1 вересня, 20:40
За словами Резнікова, ДРГ були інфільтровані заздалегідь
Ексміністр оборони Резніков пояснив слова Зеленського щодо «вбивства чеченців» у Києві
2 вересня, 10:37
Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ дві гранати українського виробництва (фото)
Сьогодні, 14:37
Зеленський розповів про дипломатичні успіхи за останній тиждень
Зеленський розповів, що буде головним для України на початку осені
Вчора, 20:22

Суспільство

Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ
Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ
Дівчата вижили б, якби залишилися у спальнях: дідусь Базилевичів повідомив про стан сина
Дівчата вижили б, якби залишилися у спальнях: дідусь Базилевичів повідомив про стан сина
Забруднення Десни і Сейму: нові дані від уряду
Забруднення Десни і Сейму: нові дані від уряду
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 311 тис. родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 311 тис. родин після обстрілів
У «Дії» офіційно стартувала послуга онлайн-шлюбу (відео)
У «Дії» офіційно стартувала послуга онлайн-шлюбу (відео)
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ дві гранати українського виробництва (фото)
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ дві гранати українського виробництва (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
14K
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
12K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
4384
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки
3961
Доходи українців. НБУ візьметься за масштабну перевірку карткових рахунків

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua