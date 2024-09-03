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Рада в першому читанні підтримала збільшення видатків на оборону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рада в першому читанні підтримала збільшення видатків на оборону
Проєкт №11417 підтримав 301 депутат
фото з відкритих джерел

Видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд грн.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт змін до державного бюджету про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень. Законопроєкт буде змінено до другого читання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його даними, проєкт №11417 підтримав 301 депутат. Железняк відзначив, що проєкт ухвалено в першому читанні в тому вигляді, як його подав уряд. «Там і 125 млрд гривень від податків. Але до другого читання його будуть міняти згідно з тими рекомендаціями, які дав комітет», – написав він.

Депутат також додав, що терміни підготовки до другого читання скорочені удвічі.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд державного бюджету України на 2024 рік. Видатки планують збільшити на понад 500 млрд грн, частково – за рахунок підвищення податків. Більшу частину необхідних коштів планується покрити шляхом збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку.

Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд грн. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, зокрема:

185,8 млрд грн для закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
147,2 млрд грн для ЗСУ,
48,2 млрд грн для Національної гвардії,
41,9 млрд грн для Державної прикордонної служби,
40,7 млрд грн для Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
15,2 млрд грн для Національної поліції,
7,5 млрд грн для Головного управління розвідки Міністерства оборони,
5,1 млрд грн для Служби безпеки,
2,8 млрд грн для Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
503 млн грн для Служби зовнішньої розвідки,
258,3 млн грн для Держспецзв'язку,
138,7 млн грн для Управління державної охорони.

До слова, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Теги: законопроєкт Ярослав Железняк озброєння Міноборони депутат Верховна Рада

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