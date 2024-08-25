Роковини загибелі Джуса: мама пілота сіла у винищувач F-16, на якому мріяв літати її син

Командувач Повітряних сил виконав обіцянку, яку дав матері Андрія Пільщикова

Рівно рік тому, 25 серпня 2023 року сталася авіаційна катастрофа, під час якої загинули одразу три українські пілоти, зокрема Андрій Пільщиков із позивним Джус. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук виконав обіцянку, яку дав матері загиблого воїна. Про це генерал-лейтенант розповів у своєму телеграм-каналі.

«На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова», – написав Олещук.

Він зазначив, що Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені Штати Америки.

«І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли», – сказав командувач Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 25 серпня 2023 року унаслідок зіткнення двох українських літаків на Житомирщині загинув відомий пілот Андрій Пільщиков із позивним Джус. Разом із ним загинули ще двоє льотчиків: В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

До слова, у Харкові з'явився в'їзд Глісада Джуса – на честь загиблого українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.