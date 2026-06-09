Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)

Четверо ветеранів з України подолали шлях у 40 км в горах та лісах Шотландії

Українські військові, які отримали важкі поранення на фронті, подолали один із найскладніших військових маршрутів Великої Британії. Ветерани з ампутаціями піднялися в гори Шотландії. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Консульства України в Единбурзі.

У Шотландії відбувся благодійний захід Cateran Yomp, який передбачає складне випробування для ветеранів та військових. Вони мають подолати велику дистанцію в горах. Серед учасників були й українці. Зокрема, 11 військовослужбовців, четверо з яких зазнали важких поранень та ампутацій на фронті.

Українські ветерани в горах Шоталандії фото: Консульство України в Единбурзі/Facebook

Йдеться про Михайла Барвіненка з 406-ї окремої артилерійської бригади морської піхоти, Сергія Бабича та Артема Малиша з ГУР МО України й Василя Моргаленка з 35-ї окремої бригади морської піхоти. Ці ветерани подолали шлях у 40 км та протягом 12 годин йшли горами та лісами. Разом із ветеранами у випробуванні брав участь консул України Андрій Мадзяновський.

Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії фото: Консульство України в Единбурзі/Facebook

«Протягом 12 годин ветерани йшли горами й лісами Шотландського Хайленду. Для нас цей спільний з воїнами шлях став величезною честю та гордістю», – зазначили у консульстві.

Цього року у заході взяли участь понад тисяча ветеранів та цивільних з усього світу. «Cateran Yomp – це одне з найважчих випробувань на витривалість у Великій Британії, яке збирає військовослужбовців та ветеранів з усього світу. Учасники долають надскладну дистанцію в диких умовах шотландських гір. Головна мета заходу – збір коштів на підтримку ветеранів та демонстрація єдності світової військової спільноти», – йдеться у повідомленні консульства.

Нагадаємо, ветеран Юрій Юриков піднявся на найвищу точку України. Під час служби в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині військовий отримав поранення після чого втратив ногу. Нині ветеран пересувається на протезі. Щоб освідчитися своїй коханій на Говерлі, він самотужки піднявся на гору, подолавши шлях у 14 годин.