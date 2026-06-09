Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українські ветерани в горах Шотландії
фото: Консульство України в Единбурзі/Facebook

Четверо ветеранів з України подолали шлях у 40 км в горах та лісах Шотландії

Українські військові, які отримали важкі поранення на фронті, подолали один із найскладніших військових маршрутів Великої Британії. Ветерани з ампутаціями піднялися в гори Шотландії. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Консульства України в Единбурзі.

У Шотландії відбувся благодійний захід Cateran Yomp, який передбачає складне випробування для ветеранів та військових. Вони мають подолати велику дистанцію в горах. Серед учасників були й українці. Зокрема, 11 військовослужбовців, четверо з яких зазнали важких поранень та ампутацій на фронті.

Українські ветерани в горах Шоталандії
Українські ветерани в горах Шоталандії
фото: Консульство України в Единбурзі/Facebook

Йдеться про Михайла Барвіненка з 406-ї окремої артилерійської бригади морської піхоти, Сергія Бабича та Артема Малиша з ГУР МО України й Василя Моргаленка з 35-ї окремої бригади морської піхоти. Ці ветерани подолали шлях у 40 км та протягом 12 годин йшли горами та лісами. Разом із ветеранами у випробуванні брав участь консул України Андрій Мадзяновський.

Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії
фото: Консульство України в Единбурзі/Facebook

«Протягом 12 годин ветерани йшли горами й лісами Шотландського Хайленду. Для нас цей спільний з воїнами шлях став величезною честю та гордістю», – зазначили у консульстві. 

Цього року у заході взяли участь понад тисяча ветеранів та цивільних з усього світу. «Cateran Yomp – це одне з найважчих випробувань на витривалість у Великій Британії, яке збирає військовослужбовців та ветеранів з усього світу. Учасники долають надскладну дистанцію в диких умовах шотландських гір. Головна мета заходу – збір коштів на підтримку ветеранів та демонстрація єдності світової військової спільноти», – йдеться у повідомленні консульства.

Нагадаємо, ветеран Юрій Юриков піднявся на найвищу точку України. Під час служби в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині військовий отримав поранення після чого втратив ногу. Нині ветеран пересувається на протезі. Щоб освідчитися своїй коханій на Говерлі, він самотужки піднявся на гору, подолавши шлях у 14 годин. 

Читайте також:

Теги: ветеран Шотландія військові Велика Британія фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський парад пройшов блискавично швидко та без військової техніки
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
11 травня, 13:01
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту
11 травня, 03:00
Поліція затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Житомирі
У Житомирі чоловік з ножем напав на перехожих: його затримали патрульні (відео)
18 травня, 14:10
Венс: Ми лише затримали розгортання військ, які мали бути відправлені до Польщі. Це не скорочення. Це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях
Венс закликав Європу не панікувати через затримку відправки американських військових до Польщі
20 травня, 05:26
Мартін Грін дав скандальний коментар одному з британських видань
Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
15 травня, 21:11
Український захисник зачитав вірш
Звільнений із полону боєць прочитав вірш про Україну: щемливе відео
15 травня, 12:01
Прем’єр Британії Кір Стармер зробив нову заяву про свою відставку
Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє
18 травня, 20:54
Нові технологічні можливості дають Україні більше варіантів для атаки, ніж раніше
Der Spiegel: впертість Путіна на Донбасі дає Україні нові шанси
31 травня, 23:00
Руслан Хакімов, відомий в Україні як Аслан Хакімов, є громадянином Російської Федерації
Скандал із депортацією росіянина Хакімова: головні деталі та нові факти
4 червня, 11:44

Фото

Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
Зірка серіалу «Секс і місто» Джессіка Паркер показала архівні фото з чоловіком-актором
Зірка серіалу «Секс і місто» Джессіка Паркер показала архівні фото з чоловіком-актором
Речниця Білого дому повідомила про народження доньки (фото)
Речниця Білого дому повідомила про народження доньки (фото)
Археологи відкрили неочікувану таємницю про острів у Шотландії (фото)
Археологи відкрили неочікувану таємницю про острів у Шотландії (фото)
Частина Тараканівського форту на Рівненщині обвалилася (фото, відео)
Частина Тараканівського форту на Рівненщині обвалилася (фото, відео)
У Міннесоті випав град розміром з тенісний м'яч (фото)
У Міннесоті випав град розміром з тенісний м'яч (фото)

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua