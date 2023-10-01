Через обстріл Донеччини родина опинилася під завалами власного будинку (фото)
16-річний хлопець, його батьки та бабуся отримали поранення
На Донеччині від обстрілу окупантів постраждала родина з 16-річним сином. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, у ніч на 1 жовтня російські загарбники вдарили по селищу Кіндратівка Дружківської громади. Імовірно, ворог гатив ракетами комплексу С-300, через що постраждав приватний сектор.
«У результаті руйнування одного з житлових будинків отримала тілесні ушкодження ціла родина – 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років», – йдеться в повідомленні прокуратури.
Із-під завалів вщент зруйнованого будинку поранених дістав сусід – співробітник рятувальної служби.
У прокуратурі додали, що загалом у результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.
Нагадаємо, триває 585-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.
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