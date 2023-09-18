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Окупанти атакували Сумщину: є загиблий та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Сумщину: є загиблий та поранені
фото з відкритих джерел

Унаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади загинув один місцевий мешканець

Упродовж неділі, 17 вересня російські загарбники здійснили 34 обстріли прикордонних громад Сумської області. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві поранені. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотинська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади.

Окупанти використовували артилерію, міномети, безпілотники та ракети під час атаки.

Унаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади загинув один місцевий мешканець, ще один отримав поранення. Останнього госпіталізували для надання медичної допомоги.

У громаді Ворожбянського району один мешканець отримав поранення внаслідок обстрілу з російської артилерії.

Раніше російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники не постраждали.

Також через обстріл гуманітарного конвою волонтерської організації Road to Relief на Донбасі загинуло двоє іноземних волонтерів. Це громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат. 

До слова, у Чернігові, на території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватору сталася трагедія. Відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.

Теги: обстріл Сумщина поранення

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