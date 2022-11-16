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Місто Новоград-Волинський отримало нову назву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Місто Новоград-Волинський отримало нову назву
Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський
фото з відкритих джерел

Тепер місто має назву Звягель

Депутати Верховної Ради проголосували за перейменування міста Новоград-Волинський, що на Житомирщині. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Місто Новоград-Волинський на Житомирщині перейменували! Тепер це місто має назву Звягель», – написав Гончаренко.

Народний депутат також зазначив, що перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви «Звягель».

Місто Новоград-Волинський отримало нову назву фото 1

Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський. «Важливе рішення, як частина деколонізації: позбавляємося залишків російської імперії, яка намагалася стерти українську ідентичність», – зазначив Гончаренко.

Тим часом, у Новгород-Сіверському у рамках дерусифікації з'явилася вулиця Леоніда Кучми.  Також місто на Хмельниччині запустило процедуру перейменування вулиці Богуслаєва.

Теги: Житомирщина Верховна Рада місто декомунізація

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