Місто Новоград-Волинський отримало нову назву

Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський

Тепер місто має назву Звягель

Депутати Верховної Ради проголосували за перейменування міста Новоград-Волинський, що на Житомирщині. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Місто Новоград-Волинський на Житомирщині перейменували! Тепер це місто має назву Звягель», – написав Гончаренко.

Народний депутат також зазначив, що перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви «Звягель».

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Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський. «Важливе рішення, як частина деколонізації: позбавляємося залишків російської імперії, яка намагалася стерти українську ідентичність», – зазначив Гончаренко.

Тим часом, у Новгород-Сіверському у рамках дерусифікації з'явилася вулиця Леоніда Кучми. Також місто на Хмельниччині запустило процедуру перейменування вулиці Богуслаєва.