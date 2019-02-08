Митрополит Епіфаній відзначить 50-річчя Сущенка разом з журналістами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній підпише вітальну листівку для Романа Сущенка

На дні народження Сущенка можна буде побачити виставку з малюнків журналіста «Мистецтво з-за ґрат»

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній прийде на зустріч «День народження Романа Сущенка – журналіста, художника, політв’язня», що відбудеться в «Укрінформі» сьогодні, 8 лютого, о 15:00.

У цей день, незаконно ув’язненому в РФ, журналісту «Укрінформу» Роману Сущенку, виповнюється 50 років. І вже третій день народження він зустрічає у російській в’язниці.

Під час заходу всі охочі зможуть побачити оновлену виставку малюнків Сущенка «Мистецтво з-за ґрат», поспілкуватися з його донькою Юлією, яка розповість про першу за два з половиною роки зустріч з батьком в колонії в Утробіно в Кіровській області РФ.

Усі присутні зможуть підписати вітальні листівки для Сущенка.

У зустрічі також візьмуть участь: перший заступник Голови Верховної Ради, Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко; державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко; донька Романа Сущенка Юлія Сущенко; генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко.

Проводиться акредитація представників ЗМІ. Тел. 097-943-96-68.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із Парижа, де працював останні 6 років, з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).