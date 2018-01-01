Митрополит Московської церкви відреагував на кримінальні справи, відкриті після скандалів на Запоріжжі

Митрополит Лука каже, що готовий дати свідчення правоохоронцям і сказати правду

Митрополит запорізької та мелітопольської єпархій церкви Московського патріархату Лука (Андрій Коваленко) заявив, що готовий давати свідчення в рамках відкритого досудового розслідування дій, вчинених представниками УПЦ (МП), що спричинили конфлікти і сутички в Запорізькій та інших областях України. В п'ятницю митрополит Запорізький і



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Митрополит Лука каже, що готовий дати свідчення правоохоронцям і сказати правду

Митрополит запорізької та мелітопольської єпархій церкви Московського патріархату Лука (Андрій Коваленко) заявив, що готовий давати свідчення в рамках відкритого досудового розслідування дій, вчинених представниками УПЦ (МП), що спричинили конфлікти і сутички в Запорізькій та інших областях України.

В п'ятницю митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука провів прес-конференцію, на якій заявив, що в результаті подій у церквах Запорізької єпархії вже порушено кілька кримінальних проваджень. При цьому митрополит висловив здивування з приводу претензій, пред'явлених його єпархії правоохоронними органами.

При цьому, згідно з повідомленням прокуратури Запорізької області про початок досудового розслідування за фактами дій, вчинених представниками УПЦ (МП) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3. ст. 161 КК України, встановлено, що запорізька єпархія УПЦ (МП) допустила образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вибірковий підхід до виконання релігійних обрядів, оскільки віддають перевагу особам, які проходили обряд хрещення саме в Московському патріархаті, образу почуттів громадян за релігійними переконаннями, приниження національної честі громадян України, засудження представників церкви, які говорять українською мовою.

«Якщо треба, я готовий дати свідчення під присягою. Відкрито кілька кримінальних проваджень. Як я дізнався з офіційного повідомлення, ми розпалюємо, здійснюємо розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Але ображають нас. А ми розпалюємо? Розпалюємо своєю присутністю? Але ми громадяни України. І те, що стосується мови – те, що у нас священики – будь ласка, ніхто не забороняє говорити (українською мовою – ІФ). Що ми забороняємо нашу державну мову там написано. Також нас у цьому звинувачують. Я не знаю таких заборон. Що канонічно відбувається утиск вибірково релігійних свобод і прав вірян. У нас є канони, і ми живемо тими канонами, яким вже понад 2000 років. Я готовий пояснити і дати свідчення. Мені нема чого боятися. Я скажу правду», – зазначив митрополит Лука.

Нагадаємо, Національна гвардія охоронятиме історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» у зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями Запоріжжя.

Як відомо, у регіоні зафіксовано ряд сутичок під будівлями храмів.

Протистояння виникло через те, що загиблого малюка із Запоріжжя відмовився відспівувати священик Московського патріархату. Отець сказав, що церква, яка проводила обряд хрещення — самозвана. Натомість, Владика Лука повідомив, що його підлеглий зробив правильно.

Після того запорізький журналіст і блогер Юрій Гудименко запустив флешмоб #принеси_ляльку, де закликав усіх небайдужих людей відреагувати на кричущий випадок – «щодня приносити ляльки до храмів УПЦ (МП), щоб кожен розумів, що ця церква зробила».

Джерело: Інтерфакс-Україна