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Священник, який перейшов до ПЦУ, кається і повертається в Московський патріархат. Але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Священник, який перейшов до ПЦУ, кається і повертається в Московський патріархат. Але є нюанс
Ковташ наголосив, що до повернення до УПЦ МП його ніхто не примушував
фото: скриншот з відео

Священник виставив свій крок як «духовне покаяння та повернення до УПЦ МП», тоді як у ПЦУ заявляють, що покарали його за банальне адміністративне порушення – самовільне залишення парафії та таємну втечу з країни

Священник Василь Ковташ, який у травні 2024 року перейшов до Православної церкви України, заявив про бажання повернутися до Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

У своєму публічному зверненні Василь Ковташ попросив вибачення за перехід до ПЦУ.

«Сьогодні, переосмислюючи свої рішення, вчинки та слова, я усвідомлюю, що припустився серйозної помилки, про яку щиро шкодую і в якій каюся перед Богом, церквою та своєю родиною. Особливо хочу попросити прощення за свої публічні висловлювання, які лунали в засобах масової інформації та соціальних мережах. У своїх словах я допускав осуд, різкі звинувачення та висловлювання, які могли завдати болю іншим людям, образити священнослужителів, зранити серця вірян, посіяти розбрат і ворожнечу серед православних християн», – написав Ковташ.

Священник наголосив, що до повернення до УПЦ МП його ніхто не примушував і це його «особисте, свідоме та добровільне рішення».

Водночас єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност прокоментував ситуацію щодо Василя Ковташа. «За ці два роки він зарекомендував себе непогано. Сказати, що він порушував якісь канони чи церковні правила, ми не можемо, оскільки цього не було», – сказав він.

За словами єпископа Феогноста, останніми місяцями виникли труднощі з комунікацією зі священником. На той час Василь Ковташ служив на парафії в селі Рингач Садгірського благочиння. Єпархіальне управління намагалося зв’язатися з ним, щоб вирішити адміністративні питання, зокрема щодо документації релігійної громади та переоформлення статуту парафії. Попри телефонні дзвінки й письмові повідомлення, тривалий час священник не відповідав. Згодом він вийшов на зв’язок і пообіцяв владнати питання, однак цього так і не зробив.

Священник, який перейшов до ПЦУ, кається і повертається в Московський патріархат. Але є нюанс фото 1
фото: Священник Василій/Facebook

На початку жовтня 2026 року єпископу Феогносту зателефонували представники прикордонної служби та повідомили про ймовірний незаконний перетин Василем Ковташем кордону в напрямку Молдови. Після цього архієрей намагався зв’язатися зі священником, а через кілька днів той повідомив, що через особисті обставини залишив парафію та виїхав за кордон.

Як пояснив єпископ Феогност, відповідно до церковного порядку священнослужитель не може самовільно залишати місце свого служіння без відома та благословення правлячого архієрея. Після отримання інформації про виїзд священника владика неодноразово письмово звертався до нього з вимогою повернутися до виконання пастирських обов'язків або офіційно повідомити єпархіальне управління про свої наміри. Проте відповідного звернення від священника не надійшло.

Згодом до єпархіального управління звернулися представники релігійної громади села Рингач, повідомивши про тривалу відсутність священника. Враховуючи ці обставини, керуючись канонічними нормами Православної церкви, єпископ Феогност застосував щодо священника Василя Ковташа заборону у священнослужінні.

Таким чином, за словами архієрея, підставою для заборони (з 28 вересня 2026 року) стало самовільне залишення місця пастирського служіння та невиконання розпоряджень правлячого архієрея, а не саме публічне оголошення про перехід до іншої церковної юрисдикції.

Нагадаємо, у 2024 році отець Василь Ковташ перейшов до Православної церкви України. Тоді він казав, що вирішив це зробити, бо за час служби в УПЦ бачив російські наративи. 

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Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква Чернівці Буковина церква

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