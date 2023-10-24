«Дзявкають атеїсти». Митрополит Євлогій розкритикував заборону УПЦ МП

Митрополит Євлогій закликав вірян «переходити в катакомби» та «продовжувати свою місію, якщо храми заберуть»

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) заявив, що українська влада нібито веде війну зі святими. За його словами, вирішують долю УПЦ МП «атеїсти». Про це Євлогій сказав у своєму зверненні.

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«Атеїсти визначають канонічний статус Української православної церкви. А ось це той звір, який був поранений 1988 року. Всі ці атеїсти пробували дзявкати, як Моська на Слона, на церкву, але на них ніхто не звертав уваги. А тепер смертельна рана цього червоного звіра зцілилася і червоному звіру дано вести війну зі святими та перемогти їх. І от саме зараз це відбувається, ці люди, не віруючі, не церковні визначають канонічний статус нашої церкви. Ми самостійні незалежні ні від якого центру церква. Наш центр не в Москві, не в Римі, не в Стамбулі, а в Києві. Ми така ж церква, які й інші церкви православного світу. Ці люди, не віряни (українська влада – «Главком») визначають канонічний статус нашої церкви. Комусь хочеться вести війну всередині країни, яка і так воює. І визначають ворога, і цим ворогом призначили нас (УПЦ МП – «Главком»)», – сказав священник.

Також митрополит Євлогій порівняв сучасну Україну з Радянським Союзом через нібито «гоніння на віру». Крім того, митрополит Євлогій закликав вірян «переходити в катакомби» та «продовжувати свою місію, якщо храми заберуть».

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Варто зазначити, що коментарі під відео вимкнені, аби обурені віряни не змогли висловити своє ставлення до архієрея Московської церкви та його висловлювань.

Нагадаємо, митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну видав розпорядження, згідно з яким має бути припинено традиційне поминання патріарха московського на всіх богослужіннях у всіх храмах єпархії. Однак згодом священнослужитель «передумав» і попросив вибачення у патріарха російської церкви. Проте пресслужба єпархії заявила, що жодного листа митрополита Євлогія, який пояснює главі РПЦ, чому в єпархії не поминають Патріарха Кирила, не існує.

До слова, у Києві на Подолі, в церкві Миколи Чудотворця (на воді) досі розміщені портрети російських імперіалістів. Йдеться про зображення адмірала Федора Ушакова та генерал-губернатора Москви Сергія Романова.