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«Дзявкають атеїсти». Митрополит Євлогій розкритикував заборону УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Дзявкають атеїсти». Митрополит Євлогій розкритикував заборону УПЦ МП
Митрополит Євлогій порівняв сучасну Україну з Радянським Союзом через нібито «гоніння на віру»
фото з відкритих джерел

Митрополит Євлогій закликав вірян «переходити в катакомби» та «продовжувати свою місію, якщо храми заберуть»

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) заявив, що українська влада нібито веде війну зі святими. За його словами, вирішують долю УПЦ МП «атеїсти». Про це Євлогій сказав у своєму зверненні.

«Атеїсти визначають канонічний статус Української православної церкви. А ось це той звір, який був поранений 1988 року. Всі ці атеїсти пробували дзявкати, як Моська на Слона, на церкву, але на них ніхто не звертав уваги. А тепер смертельна рана цього червоного звіра зцілилася і червоному звіру дано вести війну зі святими та перемогти їх. І от саме зараз це відбувається, ці люди, не віруючі, не церковні визначають канонічний статус нашої церкви. Ми самостійні незалежні ні від якого центру церква. Наш центр не в Москві, не в Римі, не в Стамбулі, а в Києві. Ми така ж церква, які й інші церкви православного світу. Ці люди, не віряни (українська влада – «Главком») визначають канонічний статус нашої церкви. Комусь хочеться вести війну всередині країни, яка і так воює. І визначають ворога, і цим ворогом призначили нас (УПЦ МП – «Главком»)», – сказав священник.

Також митрополит Євлогій порівняв сучасну Україну з Радянським Союзом через нібито «гоніння на віру». Крім того, митрополит Євлогій закликав вірян «переходити в катакомби» та «продовжувати свою місію, якщо храми заберуть».

Варто зазначити, що коментарі під відео вимкнені, аби обурені віряни не змогли висловити своє ставлення до архієрея Московської церкви та його висловлювань.

Нагадаємо, митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну видав розпорядження, згідно з яким має бути припинено традиційне поминання патріарха московського на всіх богослужіннях у всіх храмах єпархії. Однак згодом священнослужитель «передумав» і попросив вибачення у патріарха російської церкви. Проте пресслужба єпархії заявила, що жодного листа митрополита Євлогія, який пояснює главі РПЦ, чому в єпархії не поминають Патріарха Кирила, не існує. 

До слова, у Києві на Подолі, в церкві Миколи Чудотворця (на воді) досі розміщені портрети російських імперіалістів. Йдеться про зображення адмірала Федора Ушакова та генерал-губернатора Москви Сергія Романова.

Читайте також: Чи має УПЦ (МП) зв'язок з РПЦ? Відповідь професору Томасу Бремеру
Теги: церква Московська церква в Україні релігія Володимир Зеленський

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