Зеленський пояснив, чим загрожує тимчасове перемир’я з Росією

Зеленський висловив стурбованість, що якщо російське вторгнення в Україну не буде припинено, війна може перейти за її кордони

Президент України Володимир Зеленський висловлює рішучу протилежність будь-якому тимчасовому перемир’ю, стверджуючи, що це лише затримує неминучу детонацію. Про це він розповів журналісту Time Саймону Шустеру.

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«Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей всередині нашої країни, і зовні, принаймні тих, хто хоче завершити справу за будь-яку ціну. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми лише затримуємо його детонацію», – сказав Зеленський щодо тимчасового перемир'я.

Деякі з радників президента України розповіли виданню, що незламна воля Зеленського стала перешкодою для їхньої команди у розробці нової стратегії. Обговорюючи майбутнє війни, одне питання було виключено з обговорення: можливість мирного договору з Росією. Згідно з недавніми опитуваннями, більшість українців відхилили б такий крок, особливо якщо це призведе до втрати будь-якої окупованої території.

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«Наразі Зеленський прагне перемогти у війні на умовах України й змінює тактику для досягнення цього. Усвідомлюючи, що постачання західної зброї можуть з часом скінчитися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які використовують для атак на російські логістичні маршрути, командні центри та склади боєприпасів глибоко в тилу ворога. У відповідь росіяни посилили бомбардування цивільного населення і збільшили кількість ракетних ударів по інфраструктурі, необхідної Україні для обігріву будинків і підтримки електропостачання протягом зими», – пишуть журналісти.

Також Зеленський висловив стурбованість, що якщо російське вторгнення в Україну не буде припинено, війна може перейти за її кордони.

«Я давно живу з цим страхом. Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, а звідти просунутися в Азію, а потім вибухнути десь в іншому місці», – пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський пояснив, чому не хоче розмовляти з Путіним.

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До слова, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни.