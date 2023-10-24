Митрополит УПЦ МП розказав, чому назва «московські попи» дуже почесна

Митрополит Євлогій вважає, що термін «московські попи» має святе походження

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) заявив, що термін «московські попи» має Євангеліївське походження. Про це він сказав у своєму зверненні.

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На думку священнослужителя, прикметник московські означає «римські», а сам Ісус Христос – «римський бог». «Коли Хреста засуджували на смерть і вночі було зібрання єврейських первосвященників та вождів народів. І було сказано, нехай краще він помре, Ісус. Якщо він не помре, то прийдуть римляни й захоплять наш народ. Іншими словами, Ісус – це римський бог. Іудея тоді була під окупацією Риму і вони звинуватили Ісуса в пособництві Риму. Це була причина, щоб «законном вмертвити Бога», – каже священник.

Зазначимо, у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом зазначається, що Українська православна церква Московського патріархату продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

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Проте в Українській православній церкві Московського патріархату не згідні з висновком релігієзнавчої експертизи. За словами представників Московської церкви в Україні, експертиза є упередженою та незаконною, а експерти, які її здійснювали, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за державну зраду.

Раніше Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязанyі з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців. Відтак, Українська православна церква Московського патріархату на своєму сайті виступила із заявою, що законопроєкт ще не став законом, а сама московська церква є «самостійною і незалежною».

Нагадаємо, митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну видав розпорядження, згідно з яким має бути припинено традиційне поминання патріарха московського на всіх богослужіннях у всіх храмах єпархії. Однак згодом священнослужитель «передумав» і попросив вибачення у патріарха російської церкви.

До слова, митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (УПЦ МП) заявив, що українська влада нібито веде війну зі святими. За його словами, вирішують долю УПЦ МП «атеїсти».