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MK Foundation передав на фронт 25 автівок для штурмовиків

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
MK Foundation передав на фронт 25 автівок для штурмовиків
Благодійний фонд MK Foundation, засновником якого є підприємець Максим Кріппа, працює понад рік
фото з відкритих джерел

Автівки служитимуть військовим 3-ї окремої штурмової бригади

Благодійний фонд MK Foundation продовжує забезпечувати транспортом українське військо. 25 вантажних бусів Volkswagen Transporter поповнили автопарк 3-ї ОШБр, яка сформувалася із сил спеціальних операцій легендарного полка «Азов». Усі автівки одразу відправляться в зону бойових дій. Їхніми задачами стануть підвезення боєкомплектів, спорядження та навіть евакуація.

MKF не вперше допомагає бригаді: станом на сьогодні штурмовики отримали вже 30 «транспортерів». Загалом фонд придбав для Збройних Сил України 760 автівок, серед яких є буси, пікапи та вантажівки.

Благодійний фонд MK Foundation, засновником якого є підприємець Максим Кріппа, працює понад рік. За цей час обсяг допомоги сягнув 468 мільйонів 457,5 тисяч гривень. Окрім машин для фронту, фонд передавав «швидкі» та пожежні авто, генератори, зарядні станції, безпілотники та човни. Партнерами фонду є розробники гри S.T.A.L.K.E.R., кіберспортивна організація NAVI та компанія кіберспортивних трансляцій Maincast.

MK Foundation передав на фронт 25 автівок для штурмовиків фото 1

Більше інформації на офіційному сайті.

Теги: ЗСУ вантажівки автопарк евакуація пікапи фронт

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