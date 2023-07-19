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Чи допоможуть більше Samp/T і Patriot закрити небо: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи допоможуть більше Samp/T і Patriot закрити небо: роз’яснення Повітряних сил
Системи ППО можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі
фото ілюстративне

Повітряні сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України

Ракетна атака на Одесу в ніч на 19 липня стала однією з наймасштабніших за весь час російського вторгнення. Збройні сили докладають максимум зусиль для збиття повітряних цілей, але їхніх сил і засобів вистачає лише на прикриття окремих територій. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «24 канал».

Ігнат зазначив, що Повітряні сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України. Розгортання додаткових систем протиповітряної оборони може лише прикрити певні території, а не повністю запобігти загрозі від російських ракет.

«Ми можемо прикрити Одеські порти, Київщину, Дніпро, Львів… Але ми не можемо перекрити всі напрямки, за якими ракети залітають в Україну», – пояснив речник Повітряних Сил.

Крім того, повідомляється, що системи протиповітряної оборони можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі. Тому повністю перехоплювати балістичні ракети, за словами Ігната, надзвичайно важко.

Натомість під час перехоплення крилатих ракет радіус дії систем ППО збільшується. Крім того, в перехопленні таких цілей Україні дуже допоможуть західні винищувачі.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.

Крім того, ворог атакував готельний комплекс у Коблево.

Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.

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Теги: окупанти ЗСУ війна

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