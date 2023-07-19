Чи допоможуть більше Samp/T і Patriot закрити небо: роз’яснення Повітряних сил

Системи ППО можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі

Повітряні сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України

Ракетна атака на Одесу в ніч на 19 липня стала однією з наймасштабніших за весь час російського вторгнення. Збройні сили докладають максимум зусиль для збиття повітряних цілей, але їхніх сил і засобів вистачає лише на прикриття окремих територій. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «24 канал».

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Ігнат зазначив, що Повітряні сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України. Розгортання додаткових систем протиповітряної оборони може лише прикрити певні території, а не повністю запобігти загрозі від російських ракет.

«Ми можемо прикрити Одеські порти, Київщину, Дніпро, Львів… Але ми не можемо перекрити всі напрямки, за якими ракети залітають в Україну», – пояснив речник Повітряних Сил.

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Крім того, повідомляється, що системи протиповітряної оборони можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі. Тому повністю перехоплювати балістичні ракети, за словами Ігната, надзвичайно важко.

Натомість під час перехоплення крилатих ракет радіус дії систем ППО збільшується. Крім того, в перехопленні таких цілей Україні дуже допоможуть західні винищувачі.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.

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Крім того, ворог атакував готельний комплекс у Коблево.

Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.