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Московська церква зникла. Другий регіон в Україні оголосив про повний розрив з РПЦ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Московська церква зникла. Другий регіон в Україні оголосив про повний розрив з РПЦ
В Івано-Франківську храм Різдва Христового УПЦ МП перейшов до Православної Церкви України
фото: Wikimapia

Закінчуються дев’ять місяців, передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією

В Івано-Франківській області станом на сьогодні немає жодної релігійної громади Московської церкви. Таку інформацію надала Івано-Франківська обласна військова адміністрація за запит «Главкома».

Московська церква зникла. Другий регіон в Україні оголосив про повний розрив з РПЦ фото 1

З часу ухвалення ухвалення закону «про заборону РПЦ в Україні», одна релігійна громада перейшла до УПЦ/ПЦУ, ідеться в повідомленні. «На Прикарпатті з березня 2022 року і до сьогодні релігійні організації Української Православної Церкви не ведуть своєї діяльності, культові споруди (храми) зачинені. З 20 серпня 2024 року до 1 січня 2025 року 1 (одна) релігійна громада змінила підлеглість у канонічних та організаційних питаннях», ідеться у відповіді на інформаційний запит.

Як повідомляв «Главком», Львівська ОВА першою відзвітувала про те, що на території області припинила існування Московська церква. На Львівщині за останній рік до Української православної церкви перейшли три релігійні громади Московської церкви. Такі дані надала Львівська обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

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Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква Івано-Франківщина православна церква

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