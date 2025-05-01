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Львівська ОВА першою відзвітувала про те, що на території області припинила існування Московська церква

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Львівська ОВА першою відзвітувала про те, що на території області припинила існування Московська церква
У 2023 році у Львові громада Свято-Георгіївського собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за приєднання до Православної церкви України
фото з відкритих джерел

Закінчуються дев’ять місяців, передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією

На Львівщині за останній рік до Української православної церкви перейшли три релігійні громади Московської церкви. Такі дані надала Львівська обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомляє «Главком», у період з 20 серпня 2024 року по 20 квітня 2025 року три релігійні громади Церкви у єдності з Московським патріархатом перейшли до УПЦ/ПЦУ. В УПЦ МП на Львівщині залишаються 17 релігійних громад.

Також за цей період у Львівській області 14 релігійних громад УПЦ, що в єдності з Московським патріархатом, припинили свою діяльність за власною настановою.

Львівська ОВА першою відзвітувала про те, що на території області припинила існування Московська церква фото 1

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Що ж буде після того, як відведені девʼять місяців сплинуть? Детальніше про це читайте у матеріалі: «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомлялося, Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ворожих наративів в Україні.

До слова, Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: Львівщина Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква

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