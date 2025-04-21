У Чернігові на Великдень усі християнські конфесії об’єдналися в молитві за Україну

Унікальна духовна подія відбулася у Чернігові на Великдень

У Чернігові всі християнські конфесії об’єдналися в молитві за мир для України. Як передає «Главком», про це повідомляє місцеве медіа ЧЕline.

Як відомо, 20 квітня Воскресіння Христове водночас відзначали православні, греко-католики та римо-католики.

«І саме цього дня у Чернігові відбулася духовна подія, рівній якій ще не було. Представники всіх християнських конфесій зібралися разом на спільну Великодню молитву за мир для України», – зазначають місцеві мешканці.

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фото: facebook.com/Північний Простір

В одному храмі просили у Бога заступництва та миру для України священнослужителі:

Православної церкви України;

Української православної церкви;

Української греко-католицької церкви;

Римо-католицької церкви;

Протестантської церкви «Спасіння»

Нагадаємо, 20 квітня весь християнський світ відзначав Великдень. Українці традиційно вирушили до храмів зі святковими кошиками. Біля одного з київських храмів побував кореспондент «Главкома».

Мешканці Києва прийшли до церкви разом з дітьми, друзями, батьками. Несли кошики, прикрашені вишитими рушниками та свічками. До кошиків крім паски і яєць, кладуть м'ясо, сало, хрін та сіль.

Після освячення паски родина в повному складі має зібратися за святковим столом, щоб триматися купи протягом всього року.

До слова, Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем. Він почав зі слів: «Сьогодні в день Христового воскресіння ми оновлюємо свої надії на перемогу правди і добра».