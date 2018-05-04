Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків

Фото знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік

Інстаграм-аккаунт з промовистою назвою suka_zhizn складається зі знімків жебраків, бідняків і бездомних - тих, хто точно не стане ділитися в соціальних мережах фотографіями з подорожей. Знімки знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік. [GALLERY_BLOCK] «Проект анонімний лише з однієї



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Фото: suka_zhizn

Фото знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік

Інстаграм-аккаунт з промовистою назвою suka_zhizn складається зі знімків жебраків, бідняків і бездомних - тих, хто точно не стане ділитися в соціальних мережах фотографіями з подорожей.

Знімки знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік.

«Проект анонімний лише з однієї причини: я не хочу відокремлювати себе від проекту. Я - це проект, і навпаки. 95% знімків роблю я. Пара близьких друзів і моя дівчина допомагають мені, за що їм подяка.

Дуже часто в житті я чув: «Ти все драматизуєш», «Ти бачиш тільки негатив». Так я прийшов до думки про те, що бачити погане - моя суперздатність.

Я працюю оператором - знімаю проекти для телебачення, рекламу, промо, всі ці глянцеві штуки. Усередині проекту я можу показати зворотний бік краси, і мені це ближче - тут я справжній», - говорить автор проекту.



