  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків

    Фото знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік
    Інстаграм-аккаунт з промовистою назвою suka_zhizn складається зі знімків жебраків, бідняків і бездомних - тих, хто точно не стане ділитися в соціальних мережах фотографіями з подорожей. Знімки знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік.  [GALLERY_BLOCK] «Проект анонімний лише з однієї
    • Сьогодні, 14:18
    • Розсилка
    Фото: suka_zhizn
    Фото: suka_zhizn

    Фото знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік

    Інстаграм-аккаунт з промовистою назвою suka_zhizn складається зі знімків жебраків, бідняків і бездомних - тих, хто точно не стане ділитися в соціальних мережах фотографіями з подорожей.

    Знімки знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 10 тисяч чоловік. 

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків
    Моторошна безнадія. Як виглядає життя українських безхатьків та жебраків

    «Проект анонімний лише з однієї причини: я не хочу відокремлювати себе від проекту. Я - це проект, і навпаки. 95% знімків роблю я. Пара близьких друзів і моя дівчина допомагають мені, за що їм подяка.

    Дуже часто в житті я чув: «Ти все драматизуєш», «Ти бачиш тільки негатив». Так я прийшов до думки про те, що бачити погане - моя суперздатність.

    Я працюю оператором - знімаю проекти для телебачення, рекламу, промо, всі ці глянцеві штуки. Усередині проекту я можу показати зворотний бік краси, і мені це ближче - тут я справжній», - говорить автор проекту.


    соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ