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Стало відомо, хто виявив бажання бути мовним інспектором в Івано-Франківську

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, хто виявив бажання бути мовним інспектором в Івано-Франківську
Голова міського товариства «Просвіта» Марія Гуцол повідомила, що до мовної інспекції доєднаються щонайменше шестеро членів організації віком від 35 до 68 років
фото з відкритих джерел

Учасники з 11 організацій сформують склад мовної інспекції в Івано-Франківській громаді

Стати мовними інспекторами в Івано-Франківську зголосилися представники громадських організацій – міської «Просвіти» та кількох молодіжних об'єднань. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Зголосилися поки що наші громадські організації – це міська «Просвіта», кілька молодіжних організацій. Але більш докладно ми ухвалимо, я думаю, у п'ятницю (13 вересня – ред.) положення про громадських активістів. З понеділка (16 вересня – ред.) будуть анкети – відповідно, люди зможуть доєднуватися», – каже Марцінків.

Також міський голова прокоментував зауваження уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя щодо зовнішньої реклами в Івано-Франківську іноземними мовами.

«Є іншомовні вивіски, теж ми звертаємо увагу. Але тут важливо, щоб чітко було дотримане законодавство при ухваленні тих чи інших рішень. Це все-таки повноваження муніципальної інспекції, але якщо такі вияви будуть, ми теж розглянемо, і це дасть нам можливість більше реагувати», – говорить Марцінків.

Голова міського товариства «Просвіта» Марія Гуцол повідомила, що до мовної інспекції доєднаються щонайменше шестеро членів організації віком від 35 до 68 років.

«Просвіта» доєдналася, бо основний її напрям – це збереження української мови, історії, спадщини та застосування української мови всюди – у спілкуванні, у вивісках – скрізь. Це – наша основна мета, тому ми там обов'язково будемо. Особисто я розумію чотири мови, але мій «логотип», основа того, що я – українка, є українська мова», – пояснила Марія Гуцол.

Голова товариства додала, що найменування «мовний інспектор» є не зовсім доречним: «Можна назвати «вартовий мови», «той, хто береже рідну мову», але не інспектор».

Загалом, зі слів Марії Гуцол, учасники з 11 організацій сформують склад мовної інспекції в Івано-Франківській громаді.

Нагадаємо, в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори. Так місто збирається протидіяти поширенню російської мови. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Крім того, мер закликав записуватися на мовні курси в межах Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон.

До слова, мовна активістка, дитяча письменниця Лариса Ніцой у коментарі «Главкому» назвала три ключові причини, через які погіршилась статистика використання школярами державної мови. Насамперед це відсутність панування ідеї серед влади, що українська мова є важливою, а також допущені помилки у законодавстві.

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Теги: українка школярі інспектор Руслан Марцінків місто правопис українська мова статистика закон

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