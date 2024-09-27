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Уряд анонсував об'єднання ще двох університетів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Уряд анонсував об'єднання ще двох університетів
Уряд хоче створити конкурентоспроможний агротехнологічний університет на базі двох локацій: Львова і Дублян
колаж: Міносвіти

Глава Міносвіти визнав: мережа університетів, яка функціонує сьогодні, – неактуальна

Львівський національний університет природокористування буде приєднано до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Цим рішенням ми обʼєднуємо ресурси двох закладів і посилюємо спроможність новоствореного альянсу. Очікується, що буде створено конкурентоспроможний агротехнологічний університет на базі двох локацій: Львова і Дублян», – зазначив очільник Міносвіти.

Міністр нагадав, що півтора року тому вперше зустрівся зі спілкою ректорів і попросив керівників закладів вищої освіти бути ініціативними у темі укрупнення університетів.

«Сьогодні це питання залишається актуальним. Я закликаю ректорів виходити з конкретними пропозиціями і брати активну участь у створенні нової, ефективної мережі закладів вищої освіти», – сказав Лісовий.

Глава відомства визнав, що мережа університетів, яка функціонує сьогодні, – неактуальна. Упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл суттєво зменшилася і продовжує зменшуватися.

«Зараз ми завершуємо роботу над аналітичним звітом щодо кількості вступників, але вже можемо сказати, що ці цифри досить жорсткі. Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз. Успіх змін залежить від відповідальності та ініціативи. Найбільш вдалими, на нашу думку, є зміни, ініційовані самим колективом. Ці рішення потрібно ухвалювати швидко», – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів приєднав Державний університет інфраструктури та технологій до Національного транспортного університету.

До слова, Національний авіаційний університет повертається до початкової назви, під якою його було створено у 1933 році, – Київський авіаційний інститут. НАУ стає КАІ.

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта університет Львів Оксен Лісовий

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