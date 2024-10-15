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Дипломат назвав ключову проблему української діаспори у Бразилії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дипломат назвав ключову проблему української діаспори у Бразилії
Андрій Мельник зазначив, що «у мовній проблемі винна насамперед сама українська держава»
фото з відкритих джерел

Андрій Мельник: «Сьогодні в Бразилії мешкає більше мільйона громадян з українським корінням, але вони політично неактивні»

У Бразилії доволі велика українська діаспора, однак майже ніхто серед них не говорить рідною мовою. Про це посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів в інтервʼю «Главкому».

За словами посла, українська громада є унікальною з погляду збереження культурної та релігійної ідентичності, а також патріотизму.

«Сьогодні в Бразилії мешкає більше мільйона громадян з українським корінням. Таким чином, українці належать до топ-10 найбільш чисельних громад емігрантів – поряд з італійцями, німцями, поляками та іншими. Маємо вже п’яте чи навіть шосте покоління емігрантів українського походження. Діаспоряни середнього і молодшого віку вже майже не говорять українською. Від цього мені дуже гірко і боляче», – зауважив посол.

Андрій Мельник зазначив, що «у мовній проблемі винна насамперед сама українська держава», яка за 33 роки з часу відновлення незалежності так і не спромоглася забезпечити системне вивчення рідної мови для українців в Бразилії.

«Для цього наше Міносвіти мало б щороку готувати і направляти до Бразилії та інших держав, де маємо такі потужні громади наших співвітчизників, десятки, а краще сотні вчителів. Крім того, необхідно було б домогтися від місцевої влади створення двомовних шкіл», – сказав дипломат.

Посол заявив, що вносив власні пропозиції на розгляд Міносвіти і Міністерства закордонних справ України, однак поки без жодних зрушень.

«Що стосується політичної впливовості українців в Бразилії, то вона фактично повністю відсутня. Я пересвідчився в цьому, неодноразово буваючи у штаті Парана, що на півдні країни. Саме там мешкає переважна більшість українців, близько 80%. Саме політичного голосу нашої діаспори фактично не було чутно ані раніше, ані зараз. Це дуже засмучує», – додав Андрій Мельник.

За словами дипломата, наразі у парламенті Парани, де проживає левова частка української діаспори, із понад 50 депутатів – лише одна має українське коріння – Марсія Гусуляк. Але і вона не говорить українською.

«Якщо ж брати нижню палату Конгресу, то там так само з 513 депутатів «аж» один українського походження – Пауло Білинський, експоліцейський із Сан-Пауло», – наголосив посол.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Оксен Лісовий наголосив, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року.

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Теги: МЗС Україна українці посол посольство Андрій Мельник Бразилія українська мова Міністерство освіти і науки діаспора

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