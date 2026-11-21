Якщо 2022 року померли 542 тисячі людей, то 2025-го – 485 тисяч

Під час повномасштабної війни в Україні зменшується абсолютна кількість зареєстрованих смертей. Зокрема, якщо 2022 року померли 542 тисячі людей, то 2025-го – 485 тисяч. На перший погляд, це може виглядати як позитивна тенденція, однак насправді вона пов’язана зі скороченням чисельності населення. Про це в інтерв’ю tsn.ua розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун, інформує «Главком».

За словами демографа, Міністерство юстиції, яке реєструє акти про народження та смерть, веде облік лише на підконтрольній Україні території. Через втрату частини територій, окупацію та виїзд мільйонів громадян за кордон кількість людей, чиї смерті потрапляють до української статистики, скорочується.

«Річ у тім, що кількість померлих поступово зменшується. Чому зменшується? Тому що людей, які проживають на підконтрольній Україні території, стає менше. Такий ось парадокс», – пояснив Гладун.

Він навів таку статистику: у 2019 році в Україні зареєстрували 581 тисячу померлих, у 2021-му, під час пандемії COVID-19, – 714 тисяч, у 2022-му – 542 тисячі, а у 2025 році – 485 тисяч.

Водночас ці абсолютні показники не дають змоги об’єктивно оцінити рівень смертності серед населення. Для цього потрібно знати точну кількість людей, які проживають на підконтрольній території, та їхню статево-вікову структуру. Наразі таких повних даних немає.

Паралельно скорочується і кількість народжень. Якщо 2022 року в Україні зареєстрували 206 тисяч живонароджених, то 2025-го – лише 169 тисяч.

Демограф пояснює це двома основними причинами: зменшенням кількості населення та зміною репродуктивної поведінки. Через війну люди відкладають народження дітей, а частина потенційних батьків виїхала за кордон.

Показовим є співвідношення смертей і народжень. У 2022 році на кожні 100 народжених дітей припадало 263 померлих, а у 2025-му – вже 288.

У першому півріччі 2026 року цей показник сягнув 355 померлих на 100 народжених. Однак Олександр Гладун застерігає від передчасних висновків: наразі незрозуміло, чому відбулося таке різке зростання, тому потрібно дочекатися завершення року та порівнювати повні річні дані.

Нагадаємо, Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у своїй сучасній історії. Масовий виїзд громадян за кордон, падіння народжуваності та наслідки російської агресії призвели до скорочення населення на підконтрольній території приблизно до 27–28 млн осіб.

Також Україна може зіткнутися з тим, що після завершення війни додому повернеться лише третина громадян, які виїхали за кордон. Що довше тривають бойові дії, то менше українців плануватимуть повернення, адже вони поступово облаштовують життя в інших країнах.