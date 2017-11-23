На Черкащині чоловік змінив прізвище на честь російської «імператриці»

фанат Ірини Аллегрової проживає у селі Почапинці і тепер носить прізвище Аллегров

У Черкаській області місцевий мешканець змінив своє прізвище на честь відомої російської співачки Ірини Аллегрової. Як зазначає місцеве видання «Вісті Черкащини», фанат співачки проживає у селі Почапинці і тепер носить прізвище Аллегров. «Один із жителів села Почапинці, наприклад, так захопився своєю улюбленою співачкою



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Фото з відкритих джерел Ірина Аллегрова

фанат Ірини Аллегрової проживає у селі Почапинці і тепер носить прізвище Аллегров

У Черкаській області місцевий мешканець змінив своє прізвище на честь відомої російської співачки Ірини Аллегрової.

Як зазначає місцеве видання «Вісті Черкащини», фанат співачки проживає у селі Почапинці і тепер носить прізвище Аллегров.

«Один із жителів села Почапинці, наприклад, так захопився своєю улюбленою співачкою Аллегровою, що захотів також стати Аллегровим», — йдеться у повідомленні.

Бажання фаната задовольнили, однак зазначається: не виключено, що чоловік може змінити уподобання і вже наступного року стати, можливо, Іваном Лопесом.

Раніше повідомялося, що незважаючи на концерти в окупованому Криму, Ірині Аллегровій дозволено відвідувати Україну.