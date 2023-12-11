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На фронті загинув актор Андрій Павленко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На фронті загинув актор Андрій Павленко
Андрій Павленко/Facebook

У Павленка залишилися дружина і двоє дітей

На фронті, захищаючи Україну, загинув актор Андрій Павленко. Про це повідомила дружина актора Дарія Орєхова у Facebook.

Орєхова зазначила, що дату прощання Андрієм вона напише пізніше. «Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий», – йдеться в повідомленні.

Де саме загинув актор, поки не відомо.

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На смерть Павленка відреагував і його колега Олесь Каціон. Він написав, що загибель Андрія – потрясіння для всіх, хто його знав.

«Люблячий батько і справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав», – написав він.

Андрій Павленко знімався у таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших.

Раніше повідомлялося, що на фронті під Авдіївкою загинув відомий харківський актор театру «Публіцист» Антон Романченко. Як повідомляється, Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року. У театрі зазначили, що Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу, в якому він воював, рідні та друзі

Теги: війна смерть актор

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