На фронті загинув актор Андрій Павленко

У Павленка залишилися дружина і двоє дітей

На фронті, захищаючи Україну, загинув актор Андрій Павленко. Про це повідомила дружина актора Дарія Орєхова у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Орєхова зазначила, що дату прощання Андрієм вона напише пізніше. «Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий», – йдеться в повідомленні.

Де саме загинув актор, поки не відомо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

9 фото На весь екран

















На смерть Павленка відреагував і його колега Олесь Каціон. Він написав, що загибель Андрія – потрясіння для всіх, хто його знав.

«Люблячий батько і справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав», – написав він.

Андрій Павленко знімався у таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших.

Раніше повідомлялося, що на фронті під Авдіївкою загинув відомий харківський актор театру «Публіцист» Антон Романченко. Як повідомляється, Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року. У театрі зазначили, що Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу, в якому він воював, рідні та друзі