На окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів

Окупанти самовільно залишають місця служби, розпивають алкогольні напої та вживають наркотичні речовини

У російських військових на окупованих територіях Донецької області спостерігається зниження морально-психологічного стану. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що за минулий місяць серед представників окупаційних військ значно знизився рівень виконавчої дисципліни. Це стається через великі втрати особового складу, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Представники окупаційного командування Збройних сил РФ затримали понад одну тисячу російських військових, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Йдеться про самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин.

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Центр національного спротиву застерігає, що такі некоординовані дії з боку представників російських військових несуть велику загрозу для цивільного населення окупованих регіонів. Зокрема, це стосується водіння військових автомобілів у нетверезому стані.

Нагадаємо, російське командування скаржиться на військових, які на лінії фронту використовують телефони та користуються WhatsApp і SMS. Російських військових неодноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.

До слова, російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО».