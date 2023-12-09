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Ексспівробітник СБУ припустив, кого можуть ліквідувати слідом за Кивою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ексспівробітник СБУ припустив, кого можуть ліквідувати слідом за Кивою
Ілля Кива
фото: glavcom.ua

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак назвав декількох осіб, які, на його думку, розділять участь Іллі Киви

Услід за ліквідованим Іллею Кивою може піти ексзаступник секретаря Ради з нацбезпеки і оборони й колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Сівкович, який в Україні підозрюється у співпраці зі спецслужбами ФСБ держави-агресорки РФ. Таку думку висловив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі національного телемарафону 7 грудня.

Ступак назвав декілька імен осіб, яких, на його думку, може наздогнати така ж участь, як і Киву.

«Це винятково моє припущення... Сівкович (колишній віцепрем'єр, відповідальний за силовий блок в уряді Миколи Азарова, ексзаступник секретаря РНБО, – «Главком») може бути, колишній очільник МВС Захарченко може бути, колишній очільник СБУ Якименко теж може бути, і там тра-та-та понеслося, тобто залежно від їх участі. От, наприклад, Сівкович, він брав активну участь у повномасштабному вторгненні... Він координував діяльність колишнього начальника кримського управління СБУ», – спрогнозував ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, що тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви – справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.

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Теги: смерть СБУ Ілля Кива

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