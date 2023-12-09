Ексспівробітник СБУ припустив, кого можуть ліквідувати слідом за Кивою

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак назвав декількох осіб, які, на його думку, розділять участь Іллі Киви

Услід за ліквідованим Іллею Кивою може піти ексзаступник секретаря Ради з нацбезпеки і оборони й колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Сівкович, який в Україні підозрюється у співпраці зі спецслужбами ФСБ держави-агресорки РФ. Таку думку висловив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі національного телемарафону 7 грудня.

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Ступак назвав декілька імен осіб, яких, на його думку, може наздогнати така ж участь, як і Киву.

«Це винятково моє припущення... Сівкович (колишній віцепрем'єр, відповідальний за силовий блок в уряді Миколи Азарова, ексзаступник секретаря РНБО, – «Главком») може бути, колишній очільник МВС Захарченко може бути, колишній очільник СБУ Якименко теж може бути, і там тра-та-та понеслося, тобто залежно від їх участі. От, наприклад, Сівкович, він брав активну участь у повномасштабному вторгненні... Він координував діяльність колишнього начальника кримського управління СБУ», – спрогнозував ексспівробітник СБУ.

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Нагадаємо, що тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви – справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.