На Харківщині випав град розміром із куряче яйце (фото)
Град побив помідори й огірки на городах харківʼян
У Харкові та області сьогодні пройшла гроза. Окрім сильного дощу, на населені пункти впав ще й град. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що град випав розміром із куряче яйце та волоський горіх. Він побив помідори й огірки на городах харківʼян.
Синоптики попереджають, що така погода зберігатиметься до кінця дня. І закликали жителів регіону зберігати пильність та не виходити з будинків без нагальної потреби.
Нагадаємо, погода в Україні в останню неділю літа буде спекотною в усіх областях. Однак в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.
Крім того, цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років.
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