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На Харківщині випав град розміром із куряче яйце (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині випав град розміром із куряче яйце (фото)
Грози триватимуть до кінця дня
фото з соцмереж

Град побив помідори й огірки на городах харківʼян

У Харкові та області сьогодні пройшла гроза. Окрім сильного дощу, на населені пункти впав ще й град. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що град випав розміром із куряче яйце та волоський горіх. Він побив помідори й огірки на городах харківʼян.

Синоптики попереджають, що така погода зберігатиметься до кінця дня. І закликали жителів регіону зберігати пильність та не виходити з будинків без нагальної потреби.

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Нагадаємо, погода в Україні в останню неділю літа буде спекотною в усіх областях. Однак в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі. 

Крім того, цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років.

Теги: Харківщина прогноз погоди

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