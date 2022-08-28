На Харківщині випав град розміром із куряче яйце (фото)

Град побив помідори й огірки на городах харківʼян

У Харкові та області сьогодні пройшла гроза. Окрім сильного дощу, на населені пункти впав ще й град. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що град випав розміром із куряче яйце та волоський горіх. Він побив помідори й огірки на городах харківʼян.

Синоптики попереджають, що така погода зберігатиметься до кінця дня. І закликали жителів регіону зберігати пильність та не виходити з будинків без нагальної потреби.

5 фото На весь екран









Нагадаємо, погода в Україні в останню неділю літа буде спекотною в усіх областях. Однак в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.

Крім того, цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років.