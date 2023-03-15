На Хмельниччині продали палац за рекордну суму

Жінка придбала його у 126 разів вище за стартову ціну

Львів’янка та засновниця проєкту «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів купила 120 річний занедбаний особняк «Будинок приватного адвоката Периторіна» за рекордні 1,26 мільйона гривень. Про це йдеться на сайті «Спадщина.UA».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фонд держмайна десять разів виставляв на аукціон палац за програмою малої приватизації. В аукціоні приймали участь 13 учасників, серед яких виграла засновниця проєкту «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Жінка придбала будівлю ще у 2022 році. Протягом двох місяців її обстежували та досліджувати фахівці: архітектор, історики, дизайнер.

«Ми прагнемо, щоб внаслідок нашої праці занедбані пам’ятки ставали актуальними, щоб в них закохувалися та переступали їхній поріг. Тож маємо на меті розкрити весь потенціал та красу цієї споруди та в скорому часі знайти для неї інвестора», – пояснює Гаврилів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під радянським шифером вони знайшли давню фальцеву крівлю, а на горищі фрагменти кахлевих печей, які колись прикрашали будинок Периторіна. Також з’ясувалося, перший власник особняка – адвокат Периторін – насправді був Гершгоріном. Під час укладання документації діловоди неправильно прочитали прізвище, і так неіснуюче прізвище увійшло в офіційний документ.

Одноповерхова будівля з підвалом і площею понад 700 м2 у стилі модерн є нововиявленою пам’яткою архітектури місцевого значення. В ньому не збереглася автентична атмосфера, оскільки за Радянського Союзу тут були школа і палац піонерів. Після розпаду СРСР будівля не використовувалася та занепала.

В будинку ще залишилися оригінальні сходи з перилами перед входом. Найближчим часом власниця впорядкує будівлю палацу та територію довкола, і шукатиме інвесторів. Вона планує відреставрувати палац і зробими його місцем для проведення урочистих подій і весіль.