Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Хмельниччині продали палац за рекордну суму

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
На Хмельниччині продали палац за рекордну суму
Ціна покупки у 120 разів перевищила заявлену
фото з відкритих джерел

Жінка придбала його у 126 разів вище за стартову ціну

Львів’янка та засновниця проєкту «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів купила 120 річний занедбаний особняк «Будинок приватного адвоката Периторіна» за рекордні 1,26 мільйона гривень. Про це йдеться на сайті  «Спадщина.UA».

Фонд держмайна десять разів виставляв на аукціон палац за програмою малої приватизації. В аукціоні приймали участь 13 учасників, серед яких виграла засновниця проєкту «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Жінка придбала будівлю ще у 2022 році. Протягом двох місяців її обстежували та досліджувати фахівці: архітектор, історики, дизайнер.

«Ми прагнемо, щоб внаслідок нашої праці занедбані пам’ятки ставали актуальними, щоб в них закохувалися та переступали їхній поріг. Тож маємо на меті розкрити весь потенціал та красу цієї споруди та в скорому часі знайти для неї інвестора», – пояснює Гаврилів.

Під радянським шифером вони знайшли давню фальцеву крівлю, а на горищі фрагменти кахлевих печей, які колись прикрашали будинок Периторіна. Також з’ясувалося, перший власник особняка – адвокат Периторін – насправді був Гершгоріном. Під час укладання документації діловоди неправильно прочитали прізвище, і так неіснуюче прізвище увійшло в офіційний документ.

Одноповерхова будівля з підвалом і площею понад 700 м2 у стилі модерн є нововиявленою пам’яткою архітектури місцевого значення. В ньому не збереглася автентична атмосфера, оскільки за Радянського Союзу тут були школа і палац піонерів. Після розпаду СРСР будівля не використовувалася та занепала. 

В будинку ще залишилися оригінальні сходи з перилами перед входом. Найближчим часом власниця впорядкує будівлю палацу та територію довкола, і шукатиме інвесторів. Вона планує відреставрувати палац і зробими його місцем для проведення урочистих подій і весіль.

Читате також: Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
Теги: школа адвокат будинок жінка аукціон спадщина дизайнер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суспільство

На Хмельниччині продали палац за рекордну суму
На Хмельниччині продали палац за рекордну суму
Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post
Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post
На Запоріжжі окупанти відмовляють у меддопомозі людям без російського паспорта
На Запоріжжі окупанти відмовляють у меддопомозі людям без російського паспорта
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Наречена загиблого «Да Вінчі» віддала бойовий шеврон коханого президенту
Наречена загиблого «Да Вінчі» віддала бойовий шеврон коханого президенту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні
13K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
11K
Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
7319
Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського
6484
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22
Сто мільйонів за Коболєва: за ексголову «Нафтогазу» внесли заставу
Вчора, 23:38
Український флот поповниться кораблями Alkmaar
Вчора, 23:02
Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Вчора, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Вчора, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Вчора, 07:16

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту