На Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим

Чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років

У місті Броди Львівської області 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим. Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської област.

«25 серпня близько 10.00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гончарській у місті Броди невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує перехожим зброєю», – йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 61-річний мешканець одного з сіл району.

Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.