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    На Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим

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    У Бродах поліцейські затримали зловмисника, який погрожував перехожим зброєю&nbsp; - На Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим
    У Бродах поліцейські затримали зловмисника, який погрожував перехожим зброєю 
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років

    У місті Броди Львівської області 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим. Про це повідомили в пресслужбіполіції Львівської област.

    «25 серпня близько 10.00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гончарській у місті Броди невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує перехожим зброєю», – йдеться в повідомленні.

    На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Особу затриманого встановлено – ним виявився 61-річний мешканець одного з сіл району.

    Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

    За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

    Теги: суд Львівщина розслідування чоловік
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    На Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим