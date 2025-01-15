Померла легендарна розвідниця УПА, яку нагороджував Буданов

У 15 років Ангелина Паламар долучилася до лав Української Повстанської Армії

На 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися. Про це повідомив голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок.

Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року. У 15 років вона стала свідком жахливих злочинів російських окупантів. Енкаведисти жорстоко розстріляли її батька та брата просто на подвір’ї родини. Ця трагедія стала поворотним моментом у її житті: юна Ангелина вирішила долучитися до лав Української Повстанської Армії, ставши зв’язковою під псевдонімом Орися.

«Два роки Ангелина була зв’язковою УПА – п’ятнадцятирічною на Біблії присягала на вірність Україні. Коли її заарештували енкаведисти, то били так, що, як згадувала уже опісля, ламалися табуретки на тілі... Не видала нікого... Далі – довгі 14 років Сибіру... », – розповів Тягнибок.

Згодом Ангелину Паламар схопили радянські спецслужби. Після важких допитів і тортур її засудили до 10 років таборів і п'яти років заслання. Попри жорстокі випробування, зв'язкова УПА не зламалася, не видала своїх побратимів і посестер та залишилася відданою боротьбі за незалежність України.

16 серпня у 1924 році народилась Ангелина Паламар фото: Facebook/Косівська районна військова адміністрація

«Назавжди у нашій пам’яті 14 жовтня 2017 року в Києві, коли бабуся Ангелина взяла участь в Марші Героїв в столиці до 75-річчя УПА», – зауважив чиновник.

До того ж влітку 2024 року Ангелина Паламар відзначила свій 100-річний ювілей. Зокрема, 9 листопада 2024 року очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нагородив медаллю «Україна понад усе!» зв’язкову УПА.

Ангелина Паламар отримала медаль від ГУР фото: скріншот з відео

За дорученням начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, бійці спецпідрозділу «Аратта» і речник ГУР Андрій Юсов вручили Ангелині Паламар подяку та відзнаку ГУР МО.

Нагадаємо, що 7 червня 2024 року помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.

До того ж у Львові 10 травня 2023 року на 95-му році життя померла Катерина Щерба на псевдо Олеся. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.