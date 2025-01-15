Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Померла легендарна розвідниця УПА, яку нагороджував Буданов

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Померла легендарна розвідниця УПА, яку нагороджував Буданов
Ангеліна Паламар була зв’язковою УПА
фото: pro.te.ua

У 15 років Ангелина Паламар долучилася до лав Української Повстанської Армії

На 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися. Про це повідомив голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок.

Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року. У 15 років вона стала свідком жахливих злочинів російських окупантів. Енкаведисти жорстоко розстріляли її батька та брата просто на подвір’ї родини. Ця трагедія стала поворотним моментом у її житті: юна Ангелина вирішила долучитися до лав Української Повстанської Армії, ставши зв’язковою під псевдонімом Орися.

Померла легендарна розвідниця УПА, яку нагороджував Буданов фото 1

«Два роки Ангелина була зв’язковою УПА – п’ятнадцятирічною на Біблії присягала на вірність Україні. Коли її заарештували енкаведисти, то били так, що, як згадувала уже опісля, ламалися табуретки на тілі... Не видала нікого... Далі – довгі 14 років Сибіру... », – розповів Тягнибок.

Згодом Ангелину Паламар схопили радянські спецслужби. Після важких допитів і тортур її засудили до 10 років таборів і п'яти років заслання. Попри жорстокі випробування, зв'язкова УПА не зламалася, не видала своїх побратимів і посестер та залишилася відданою боротьбі за незалежність України.

16 серпня у 1924 році народилась Ангелина Паламар
16 серпня у 1924 році народилась Ангелина Паламар
фото: Facebook/Косівська районна військова адміністрація

«Назавжди у нашій пам’яті 14 жовтня 2017 року в Києві, коли бабуся Ангелина взяла участь в Марші Героїв в столиці до 75-річчя УПА», – зауважив чиновник.

До того ж влітку 2024 року Ангелина Паламар відзначила свій 100-річний ювілей. Зокрема, 9 листопада 2024 року очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нагородив медаллю «Україна понад усе!» зв’язкову УПА.

Ангелина Паламар отримала медаль від ГУР
Ангелина Паламар отримала медаль від ГУР
фото: скріншот з відео

За дорученням начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, бійці спецпідрозділу «Аратта» і речник ГУР Андрій Юсов вручили Ангелині Паламар подяку та відзнаку ГУР МО.

Нагадаємо, що 7 червня 2024 року помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.

До того ж у Львові 10 травня 2023 року на 95-му році життя померла Катерина Щерба на псевдо Олеся. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Теги: розвідка ОУН-УПА Івано-Франківщина смерть Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трагедія сталася вранці 15 грудня поблизу села Чижиків
Смертельна ДТП на Львівщині: підозрюваним обрано запобіжні заходи
17 грудня, 2024, 05:03
Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну
Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки
21 грудня, 2024, 16:45
Пол Бамба
Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою
29 грудня, 2024, 17:43
Чарльз Долан був засновником багатьох телекомпаній
Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років
30 грудня, 2024, 06:48
Основним обʼєктом атаки стали ресурси російської нафтової компанії «Лукойл»
Українська розвідка під Новий рік здійснила кібератаку на «Лукойл» – ЗМІ
1 сiчня, 17:37
Спецоперацією ГУР безпосередньо керував Кирило Буданов
Розвідка показала ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу
1 сiчня, 19:35
Шуфрич Іван Юлійович помер 1 січня
Підозрюваний у державній зраді Шуфрич повідомив про смерть близької людини
3 сiчня, 14:34
Водій мікроавтобуса збив українського підлітка на пішохідному переході
У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні
6 сiчня, 19:06
Меган Маркл розповіла про втрату домашнього улюбленця
Меган Маркл розповіла про втрату у родині (відео)
8 сiчня, 16:22

Суспільство

Померла легендарна розвідниця УПА, яку нагороджував Буданов
Померла легендарна розвідниця УПА, яку нагороджував Буданов
Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон у 2024 році
Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон у 2024 році
Вважався зниклим безвісти з весни минулого року. Згадаймо Андрія Брюховича
Вважався зниклим безвісти з весни минулого року. Згадаймо Андрія Брюховича
У низці областей України введено аварійні відключення світла
У низці областей України введено аварійні відключення світла
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
13K
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
12K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
11K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9352
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua