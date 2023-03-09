Після нічного удару Житомир залишився без світла й води

Сьогодні в Житомирі не працюватиме електротранспорт

Після нічного удару по Житомиру «Шахедами» у місті немає світла та води у більшості будинків, ситуація складна. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

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За його словами, попередньо ніхто з людей не постраждав.

Електротранспорт в місті не працюватиме, буде багато обмежень.

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На об'єктах критичної інфраструктури запускатимуть генератори.

Нагадємо, внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Крім того, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих серед людей немає.

У ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

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У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському та Святошинському районах Києва. Всі служби слідують на місце. На Київщині декілька разів працювала ППО.

«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких рейсів. Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. За повідомленням ДТЕК, у деяких областях застосовуються екстрені відключення світла як превентивні заходи.