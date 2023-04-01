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Окупанти ударили ракетами по Дружківці: поліція показала наслідки (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти ударили ракетами по Дружківці: поліція показала наслідки (відео)
На місці падіння ракет утворилися величезні вирви
фото: скріншот із відео

Поліція задокументувала наслідки російських обстрілів

За добу російські окупанти завдали п'ять ударів по місту Дружківка Донецької області. Били ракетами та РСЗВ «Смерч». Численних руйнувань зазнав центральний район. Поранено цивільного мешканця. Про це повідомляє поліція Донеччини.

Перший обстріл стався близько 17:00 31 березня, останній - о 1:30 1 квітня. Ворог накрив житловий сектор «Смерчами». Внаслідок вибуху постраждав 48-річний чоловік, пораненого госпіталізовано.

Друга хвиля обстрілів розпочалася вночі, коли люди спали. Росіяни поцілили по місту двома ракетами, тип яких встановлюється.

Загалом пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, соціальна та критична інфраструктура.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Відомості за вказаними фактами слідчими внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України. Матеріали буде передано за підслідністю до ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, ввечері 31 березня окупаційні війська РФ здійснили артилерійський обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, в якому проживала родина. У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її п’ятимісячний онук.

Теги: окупанти війна Донеччина обстріл росія Національна поліція України

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