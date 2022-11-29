На Прикарпатті через генератор загинув чоловік

Тіло чоловіка виявили у підвалі без ознак життя

На Івано-Франківщині трагічно загинув чоловік, який використовував у будинку генератор. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Ймовірно через отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора загинув чоловік. Подія сталася у Тлумацькій ТГ де у підвальному приміщенні було виявлено тіло чоловіка без ознак життя», – йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, найбільш ймовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора, що працював в підвальному приміщенні. На місці працювали працівники поліції для встановлення всіх обставин даної події.

Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил безпеки підчас використання електрогенератора:

купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу та дотримуйтесь інструкцій виробника;

генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів;

тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;

встановіть у приміщенні детектори чадного газу;

обов’язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.