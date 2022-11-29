На Прикарпатті через генератор загинув чоловік
Тіло чоловіка виявили у підвалі без ознак життя
На Івано-Франківщині трагічно загинув чоловік, який використовував у будинку генератор. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Ймовірно через отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора загинув чоловік. Подія сталася у Тлумацькій ТГ де у підвальному приміщенні було виявлено тіло чоловіка без ознак життя», – йдеться в повідомленні.
За попередньою версією, найбільш ймовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора, що працював в підвальному приміщенні. На місці працювали працівники поліції для встановлення всіх обставин даної події.
Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил безпеки підчас використання електрогенератора:
- купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу та дотримуйтесь інструкцій виробника;
- генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів;
- тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;
- перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;
- встановіть у приміщенні детектори чадного газу;
- обов’язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.
Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.
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