Перехід на новоюліанський календар. Патріарх Філарет вважає рішення ПЦУ поспішним

Перехід на новоюліанський календар, як стверджує Синод УПЦ КП, несе загрозу для збереження українських богослужбових і церковних традицій

27 липня у Київській патріархії відбулося засідання Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату. Священнослужителі назвали перехід ПЦУ на новоюліанський календар «поспішним» та таким, що роз’єднує українське православ’я. Про це йдеться на сайті УПЦ Київського патріархату.

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«Поспішне рішення соборів ПЦУ про перехід на новоюліанський календар, в нинішніх складних умовах роз’єднаності Українського Православ’я, ставить під загрозу об’єднання всіх православних юрисдикцій в єдину Українську Православну Церкву, адже не враховує бажання всіх православних громад України та продиктоване в більшій мірі нецерковною складовою суспільства», – йдеться у звіті.

Згідно з цим, перехід на новоюліанський календар, як стверджує Синод, несе загрозу для збереження українських богослужбових і церковних традицій. Використання юліанського або старого стилю, який зараз діє в усіх православних громадах України, не є російською церковною традицією, як зазначає Архієрейський собор ПЦУ у своїх постановах, адже ним користуються і інші помісні Православні Церкви такі як: Єрусалимська, Грузинська, Сербська, Польська, Македонська, а також всі монастирі гори Афон.

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«Крім того, юліанський календар в українській історії відігравав велику роль як ознака самоідентифікації українського народу проти спроб насильницької латинізації», – йдеться в повідомленні.

Враховуючи це, Українська православна церква Київського патріархату рекомендує користуватися юліанським (старим) стилем для літургічного життя.

Нагадаємо, що ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі. Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.