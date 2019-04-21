Екзит-пол ТСН: 72,7% за Зеленського, 27,3% за Порошенка



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Станіслав Груздєв, «Главком»

Опубліковані дані опитування станом на 18:00

Володимир Зеленський набирає 72,7% голосів і перемагає у другому турі виборів президента України. Чинний президент Петро Порошенко отримав 27,3% голосів виборців.

Про це свідчать дані екзит-полу ТСН станом на 18:00.

За даними екзит-полу ТСН, Зеленський переміг в усіх регіонах. На Сході за його кандидатуру віддали 88,1% (Петро Порошенко - 11,9%), на Півдні - 85,6% (Порошенко - 14,4%), Півночі - 74,6% (Порошенко - 25,4%), Центрі - 78,8% (Порошенко - 21,2%), Захід - 52% (Порошенко - 48%), Київ - 59,5% (Порошенко - 40,5%).

Нагадаємо, Національний екзит-пол показав, що Володимир Зеленський набирає 73,2% голосів виборців, а чинний глава держави Петро Порошенко — 25,3%.

Екзит-пол телеканалу «112 Україна» показав подібні цифри: за Володимира Зеленського 73,7% голосів виборців, за Петра Порошенко - 26,3%.

Довідка

Екзит-пол ТСН проведений дослідницькими компаніями Kantar TNS та Info Sapiens на замовлення каналу 1+1. Опитано близько 20 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць на всій території України (крім спеціальних, закордонних дільниць та окупованих територій). Методика: особисте інтерв’ю. Теоретична похибка вибірки становить не більше 0,7%.