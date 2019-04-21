Екзит-пол телеканалу «112 Украина»: за Зеленського проголосувало майже 74%



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Порошенко не дотягнув до 28%

Володимир Зеленський у другому турі виборів набирає 73,7% голосів виборців. Петро Порошенко, за даними екзит-полу, набирає 26,3% голосів.

Про це свідчать попередні дані всеукраїнського екзит-полу, проведеного компанією New Image Marketing Group і оприлюдненого на телеканалі «112 Україна».

За даними екзит-полу, підтримка Володимира Зеленського в центральних областях на рівні 72,3%, в західних - 56,4%, в південних - 86%, східних - 88%.

Підтримка Петра Порошенка в центральних областях на рівні 27,7%, в західних - 43,6%, в південних - 14%, східних - 12%.

Опитування було проведено на 500 виборчих дільницях за винятком окупованого Криму та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, опитано 16 тис. виборців. Метод опитування - таємне голосування. Статистична похибка вибірки становить 1,7%.

Екзит-пол організований на замовлення компанії Global Management Association, Corporation (США) в інтересах американських ЗМІ і британським виданням The Independent.

Нагадаємо, Національний екзит-пол показав, що Володимир Зеленський набирає 73,2% голосів виборців, а чинний глава держави Петро Порошенко — 25,3%.