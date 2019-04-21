Національний екзит-пол: за Зеленського проголосували 88% виборців на сході



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільша підтримка ПетраПорошенко була на заході країни - 41,3%

За результатами Національного екзит-полу станом на 18:00, на виборах президента Володимир Зеленський набирає 73,2% голосів виборців, а чинний глава держави Петро Порошенко — 25,3%.

При цьому 1,5% респондентів вказали, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Такі дані Національного екзит-полу, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» за допомоги КМІС та Центру ім.Разумкова, оприлюднила Ірина Бекешкіна.

Найбільшу підтримку Зеленський отримав на сході та півдні України (85-88%). А Порошенко – на заході країни (41,3%).

Слід нагадати, що це дані станом на 18:00. Остаточні дані будуть оприлюднені близько 22-ї години.

Було опитано близько 13 тисяч респондентів на 300 дільницях (по 150 для кожної соціологічної компанії). Застосовувалася методика «таємного голосування». Статистична похибка вибірки з урахуванням дизайн-ефекту не перевищує 1,3%.