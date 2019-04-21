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    Політика

    Національний екзит-пол: за Зеленського проголосували 88% виборців на сході

    • Розсилка

    Найбільша підтримка ПетраПорошенко була на заході країни - 41,3%

    За результатами Національного екзит-полу станом на 18:00, на виборах президента Володимир Зеленський набирає 73,2% голосів виборців, а чинний глава держави Петро Порошенко — 25,3%.

    При цьому 1,5% респондентів вказали, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

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    Такі дані Національного екзит-полу, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» за допомоги КМІС та Центру ім.Разумкова, оприлюднила Ірина Бекешкіна.

    Найбільшу підтримку Зеленський отримав на сході та півдні України (85-88%). А Порошенко – на заході країни (41,3%).

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    Слід нагадати, що це дані станом на 18:00. Остаточні дані будуть оприлюднені близько 22-ї години.

    Було опитано близько 13 тисяч респондентів на 300 дільницях (по 150 для кожної соціологічної компанії). Застосовувалася методика «таємного голосування». Статистична похибка вибірки з урахуванням дизайн-ефекту не перевищує 1,3%.

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