На Валентина в Україні одружаться 1830 пар

Всі вони вже подали заяви до органів ДРАЦСу

У День святого Валентина, у середу, 14 лютого, в Україні збираються одружитися 1830 пар. Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає прес-служба відомства. «Станом на сьогодні бажання зареєструвати шлюб 14 лютого виявили 1830 пар. Очікуючи такий ажіотаж у День святого Валентина,



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Всі вони вже подали заяви до органів ДРАЦСу

У День святого Валентина, у середу, 14 лютого, в Україні збираються одружитися 1830 пар. Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає прес-служба відомства.

«Станом на сьогодні бажання зареєструвати шлюб 14 лютого виявили 1830 пар. Очікуючи такий ажіотаж у День святого Валентина, Мін’юст запровадив акцію «Кохання поза часом»: всі закохані зможуть навіть вночі подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день», – сказала Сукманова.

Вона зазначила, що зробити це можна буде у 58 відділах ДРАЦСу (список є на сайті Мін’юсту), які 14 лютого працюватимуть з 8:00 і до опівночі.