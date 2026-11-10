Міністр охорони здоровʼя направив комісію до лікарні, де Ірина Федишин втратила доньку: що виявила перевірка

Чоловік Ірини Федишин розповів про останні години перед трагедією та назвав імена лікарок, які вели вагітність співачки

Комісія Міністерства охорони здоров'я виявила сім порушень під час надання медичної допомоги у львівській лікарні Святої Анни, де, за словами Віталія Човника, його дружина Ірина втратила дитину. Перевірка встановила недоліки в діях медичного персоналу, зокрема затримку діагностики відшарування плаценти та порушення у веденні документації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Човника у Facebook.

За словами Човника, після трагедії він звернувся зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я. Міністр Віктор Ляшко відреагував на звернення та особисто зв'язався з родиною. Згодом спеціальна комісія провела перевірку обставин надання медичної допомоги.

Чоловік стверджує, що висновки комісії підтвердили побоювання родини щодо можливих помилок медиків. За оприлюдненою ним інформацією, фахівці зафіксували сім порушень:

неналежну оцінку ризиків під час вагітності;

відсутність належного спостереження за пацієнткою після госпіталізації;

суттєве запізнення проведення ультразвукового дослідження;

неналежне визначення та документування обсягу крововтрати;

неправильну тактику переливання крові та її компонентів;

несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги, зокрема запізнілу діагностику відшарування плаценти;

порушення у веденні медичної документації.

«Найважливіше: комісія МОЗ офіційно встановила, що медична допомога Ірині не відповідала стандартам і протоколам», – написав Човник.

За словами Віталія Човника, його дружина перебувала на обліку в лікарні Святої Анни на вулиці Мечникова у Львові. Вагітність супроводжувала лікарка Христина Мельник. Після появи болю в животі медикиня порадила прийняти препарати та відпочити.

Чоловік стверджує, що біль не припинився, однак лікарка порадила звернутися до акушерки-гінекологині Ольги Коваль, у якої Ірина планувала народжувати. Коваль запропонувала провести огляд удома, після якого, за словами Човника, не виявила критичних ознак.

Човник наголосив, що Мельник досі працює в медзакладі, та закликав керівництво лікарні пояснити, чи перевіряли її дії.

Згодом стан жінки різко погіршився. У лікарні медики провели складну операцію та врятували життя Ірини, однак дитина загинула.

Окремі претензії Човник висловив до медичної документації. За його словами, родина прибула до лікарні о 03:55, однак у документах зазначили 04:55. Також чоловік стверджує, що запис про транспортування дружини на каталці не відповідає дійсності.

Чоловік звернувся до керівниці лікарні Святої Анни Світлани Гаврилюк із вимогою пояснити дії персоналу та результати внутрішньої перевірки. Окремо він поставив питання щодо відповідальності лікарів, які супроводжували вагітність його дружини.

Віталій Човник зазначив, що родина розглядає можливість притягнення винних до кримінальної відповідальності. Водночас він наголосив, що прагне об'єктивного розслідування, а не покарання без належних доказів.

«Я не хочу помсти. Я хочу правди. Я не хочу, щоб когось покарали тільки тому, що мені боляче. Не хочу безпідставно звинувачувати людей», – написав Човник.

Чоловік також подякував медикам, які врятували життя його дружини, та закликав керівництво лікарні й Міністерство охорони здоров'я забезпечити належну організацію роботи пологових відділень.

«Нам потрібні не лише співчуття. Нам потрібні правда, відповідальність і реальні зміни», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про звільнення лікарки, яка оглядала Ірину Федишин перед втратою дитини. У лікарні Святої Анни пояснили припинення трудових відносин тим, що медикиня самовільно надавала допомогу поза медзакладом. Після перевірки Міністерства охорони здоров'я у пологовому також запровадили цілодобове чергування лікарів ультразвукової діагностики.

Також «Главком» писав, що Ірина Федишин розповіла про обставини трагедії та втрату можливості народжувати дітей. За словами артистки, від появи перших симптомів до операції минуло майже 12 годин. Через критичну крововтрату та ускладнення медикам довелося видалити їй матку.