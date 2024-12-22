Вважався безвісти зниклим. Згадаймо кулеметника Леонтія Науменка

Воїн був мобілізований до лав ЗСУ у жовтні 2024 року

Із перших днів повномасштабного вторгнення захисник вступив до Боярського Добровольче формування територіальної громади ім. Євгена Коновальця

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Леонтія Науменка.

27 листопада 2024 року поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув кулеметник 425-го окремого штурмового батальйону «Скала» Леонтій Науменко. Раніше вважався безвісти зниклим. Про це повідомила Боярська міська рада.

Науменко Леонтій Вікторович народився 9 лютого 1982 року в Боярці. Згодом проживав у селі Жорнівка.

У 1998 році закінчив Княжицьку загальноосвітню школу. Працював на меблевому виробництві. Любив ходити на полювання.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Леонтій вступив до Боярського Добровольче формування територіальної громади ім. Євгена Коновальця. Був мобілізований до лав ЗСУ у жовтні 2024 року.

Леонтій Науменко був мобілізований до лав ЗСУ у жовтні 2024 року фото: Боярська міська рада, Facebook

У пам'яті рідних та близьких Леонтій Науменко залишиться життєрадісною людиною, гарним батьком та братом, а також вірним другом, який завжди приходив на допомогу.

27 листопада 2024 року поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув кулеметник 425-го окремого штурмового батальйону «Скала» Леонтій Науменко. Раніше вважався безвісти зниклим.

Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища у Боярці 18 грудня.

У полеглого воїна залишилося двоє дітей: син Микита та донька Поліна.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.